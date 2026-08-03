Олександра Олійникова — українська професійна тенісистка, яка входить до числа найуспішніших представниць нового покоління українського тенісу. Вона стала відомою завдяки стрімкому прогресу на турнірах ITF та WTA 125, а згодом дебютувала на турнірах Grand Slam. Спортсменка неодноразово привертала увагу не лише результатами на корті, а й відкритою громадянською позицією. Після повернення під український прапор Олійникова поступово закріпилася серед найсильніших тенісисток країни. Її кар’єра вважається одним із найяскравіших прикладів спортивного прориву останніх років.

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Біографія

Олександра Денисівна Олійникова народилася 3 січня 2001 року в Києві. У дитинстві разом із родиною переїхала до Хорватії, де розпочала серйозні тренування з тенісу. Першим і головним тренером спортсменки став її батько Денис Олійников, який і сьогодні бере активну участь у підготовці доньки.

Професійну кар’єру Олійникова розпочала на турнірах ITF. Протягом кількох років вона поступово піднімалася у світовому рейтингу, здобуваючи перемоги на міжнародних турнірах. У доробку тенісистки — десять одиночних титулів ITF та два титули в парному розряді.

До 2022 року спортсменка виступала під прапором Хорватії, після чого змінила спортивне громадянство та почала представляти Україну. В інтерв’ю вона пояснювала, що це було усвідомлене рішення, пов’язане з її українською ідентичністю та бажанням виступати саме за свою країну.

Найбільший прорив у кар’єрі відбувся у 2025 році. Олійникова виграла три турніри серії WTA 125 — у Толентіно, Тукумані та Коліні. Саме ці результати дозволили їй уперше увійти до першої сотні світового рейтингу WTA. Також вона дебютувала у кваліфікації Вімблдону та US Open.

У 2026 році українська тенісистка продовжила прогрес. Вона дебютувала в основній сітці Australian Open, уперше зіграла в основній сітці Ролан Гаррос, де дійшла до третього кола, а також піднялася до найвищого у кар’єрі місця в рейтингу WTA — у топ-50 світового рейтингу.

Цікаві факти

Олександра Олійникова віддає перевагу ґрунтовому покриттю, хоча саме на хардових турнірах їй вдалося зробити найбільший рейтинговий прорив. У дитинстві її спортивним кумиром був Роджер Федерер.

Головним тренером спортсменки залишається її батько Денис Олійников. Така сімейна модель співпраці є доволі рідкісною для професійного тенісу найвищого рівня, однак саме вона супроводжує кар’єру Олександри від самого початку.

Після початку повномасштабної війни тенісистка неодноразово висловлювала підтримку Україні та брала участь у благодійних ініціативах. Зокрема, вона долучалася до зборів коштів на закупівлю безпілотників для українських військових і відкрито критикувала допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних турнірів.

Відомостей про сімейний стан Олександри Олійникової у відкритих офіційних джерелах немає. Спортсменка переважно публічно коментує спортивні результати та благодійні проєкти, а особисте життя майже не висвітлює.

Відповіді на питання про Олександру Олійникову

Скільки років Олександрі Олійниковій?

Олександра Олійникова народилася 3 січня 2001 року в Києві. Вона належить до покоління молодих українських тенісисток, які почали активно заявляти про себе у другій половині 2020-х років.

За яку країну виступає Олександра Олійникова?

З 2022 року спортсменка офіційно представляє Україну. До цього вона виступала під прапором Хорватії, де проживала після переїзду разом із родиною.

Які найбільші досягнення Олійникової?

Найвагомішими успіхами стали три титули WTA 125 у 2025 році, дебют у топ-100 світового рейтингу, а також вихід до третього кола Ролан Гаррос у 2026 році. Вона також виграла десять одиночних турнірів ITF.

Хто тренує Олександру Олійникову?

Основним тренером спортсменки є її батько Денис Олійников. Він супроводжує доньку протягом усієї професійної кар’єри та бере участь у підготовці до міжнародних турнірів.

Чи є Олександра Олійникова в Instagram?

Так, тенісистка веде офіційну сторінку в Instagram, де публікує фотографії з турнірів, тренувань, подорожей та благодійних ініціатив. Саме через соціальні мережі вона також розповідає про підтримку українських військових.