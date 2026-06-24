Олександр Зінченко: біографія та цікаві факти про українського футболіста
2026-24-06    182

Олександр Зінченко: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Олександр Зінченко — український футболіст, який виступає за збірну України та входить до числа найвідоміших спортсменів країни. Він здобув популярність завдяки виступам у провідних європейських клубах та універсальності на футбольному полі. Протягом кар’єри Зінченко грав на позиціях півзахисника та захисника, демонструючи високий рівень технічної підготовки. Він став одним із небагатьох українських футболістів, які регулярно виступали в англійській Прем’єр-лізі та брали участь у боротьбі за найпрестижніші клубні трофеї Європи. За роки кар’єри спортсмен перетворився не лише на лідера національної команди, а й на впізнавану медійну особистість.

Біографія

Олександр Володимирович Зінченко народився 15 грудня 1996 року в місті Радомишль Житомирської області. Футболом почав займатися у ранньому віці, а перші кроки у професійному спорті зробив у структурі донецького «Шахтаря». У дитячо-юнацькій академії клубу він вважався одним із найперспективніших вихованців свого покоління.

У 2014 році через початок війни на Донбасі та складну ситуацію в українському футболі Зінченко залишив систему «Шахтаря». Після цього він продовжив кар’єру в російському клубі «Уфа». Саме там футболіст дебютував на дорослому рівні та привернув увагу скаутів провідних європейських команд.

У лютому 2015 року Олександр дебютував за національну збірну України. На той момент йому було лише 18 років. Уже через кілька місяців він став одним із наймолодших гравців в історії української команди, які виходили на поле у матчах національної збірної.

У липні 2016 року англійський клуб «Манчестер Сіті» оголосив про підписання контракту з українцем. Після переходу футболіст певний час виступав на правах оренди за нідерландський ПСВ, де отримав необхідну ігрову практику та адаптувався до європейського футболу.

Повернувшись до «Манчестер Сіті», Зінченко поступово закріпився у складі команди Хосепа Гвардіоли. Незважаючи на те, що спочатку він був центральним півзахисником, тренер почав використовувати його на лівому фланзі оборони. Така зміна позиції стала одним із найуспішніших рішень у кар’єрі футболіста.

Разом із «Манчестер Сіті» українець чотири рази вигравав чемпіонат Англії, здобував Кубок Англії, Кубок англійської ліги та інші внутрішні трофеї. Також він став першим українцем, який зіграв у фіналі Ліги чемпіонів у складі англійського клубу.

У липні 2022 року Зінченко перейшов до лондонського «Арсенала». Трансфер став одним із найгучніших переходів українських футболістів останніх років. У новому клубі він швидко став важливим гравцем основного складу та одним із лідерів роздягальні.

У складі збірної України футболіст брав участь у чемпіонаті Європи 2020 року, який через пандемію відбувся у 2021 році. На турнірі українська команда вперше в історії дійшла до чвертьфіналу, а Зінченко став одним із ключових виконавців команди Андрія Шевченка.

Цікаві факти

Олександр Зінченко перебуває у шлюбі з українською спортивною журналісткою та телеведучою Владою Седан. Пара одружилася у 2020 році. Подружжя виховує двох доньок і регулярно ділиться сімейними моментами у соціальних мережах.

Футболіст активно займається благодійною діяльністю. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він брав участь у численних гуманітарних ініціативах, підтримував збори коштів та привертав увагу міжнародної спільноти до подій в Україні.

Зінченко відомий своєю емоційністю та патріотичною позицією. Його інтерв’ю після матчів збірної України неодноразово ставали резонансними через відверті висловлювання про війну та підтримку українців.

Серед футбольних експертів українець вважається одним із найуніверсальніших гравців свого покоління. За кар’єру він виступав на позиціях центрального півзахисника, атакувального півзахисника, вінгера та лівого захисника.

У 2022 році Зінченко потрапив до рейтингу найвпливовіших українців у спортивній сфері завдяки своїй активності на міжнародній арені та популярності серед уболівальників.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Олександру Зінченку?

Олександр Зінченко народився 15 грудня 1996 року. Він є представником покоління українських футболістів, які заявили про себе після Євро-2012. Станом на 2026 рік футболісту виповнилося 29 років. Найкращі роки його кар’єри припали на виступи в англійській Прем’єр-лізі.

За який клуб грає Олександр Зінченко?

Після переходу з «Манчестер Сіті» у 2022 році футболіст виступає за лондонський «Арсенал». У клубі він грає переважно на позиції лівого захисника або центрального півзахисника. Зінченко є одним із найдосвідченіших гравців команди.

Хто дружина Олександра Зінченка?

Дружиною футболіста є журналістка та телеведуча Влада Седан. Вони тривалий час перебували у стосунках до офіційного одруження. Подружжя часто з’являється разом на публічних заходах та підтримує одне одного під час професійної діяльності.

Які головні досягнення Зінченка?

Футболіст кілька разів ставав чемпіоном Англії у складі «Манчестер Сіті». Також він є одним із лідерів збірної України та учасником чемпіонатів Європи. Важливим досягненням вважається вихід до фіналу Ліги чемпіонів та чвертьфіналу Євро-2020.

Чому Олександр Зінченко став відомим?

Популярність футболісту принесли успішні виступи в англійській Прем’єр-лізі та матчі за збірну України. Він став одним із найуспішніших українських легіонерів у сучасному футболі. Додаткову увагу привернули його громадянська позиція та активність у підтримці України на міжнародному рівні.

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