Олександр Венедчук: біографія та цікаві факти про коміка

Олександр Венедчук, відомий під сценічним ім’ям Веня, — український комік, актор і учасник гумористичних проєктів. Широку популярність він здобув завдяки виступам у команді «Ветерани космічних військ» та участі в телевізійному шоу «Ліга сміху». Після успіху на телебаченні гуморист розвивав розважальні формати на YouTube і проводив трансляції на Twitch. У 2025 році він пережив крововилив у мозок і переніс кілька операцій, після чого проходив реабілітацію. 13 жовтня 2026 року стало відомо про смерть Венедчука, якому було 32 роки; причину смерті публічно не повідомили.

Біографія

Олександр Венедчук народився 2 квітня 1994 року в Києві. Професійне визнання він здобув завдяки гумору, сценічній імпровізації та участі в командних розважальних проєктах. У відкритих джерелах є різні відомості про його освіту, тому без додаткового підтвердження називати конкретний навчальний заклад і спеціальність некоректно.

Важливим етапом у кар’єрі Венедчука стала робота з гумористичною командою «Ветерани космічних військ». Разом із Владом Кураном та Артемом Дамницьким він виступав у різних гумористичних форматах, зокрема в «Лізі сміху». Команда привернула увагу глядачів завдяки авторським номерам і незвичним комедійним образам. У п’ятому сезоні «Ліги сміху» колектив здобув перемогу під керівництвом актора Станіслава Боклана.

Після телевізійних виступів команда розвивала власний YouTube-канал. Серед форматів, які виходили на ньому, були «Еліас», «Вікторина» та «Музична передача». Ці проєкти дали змогу гумористам працювати з аудиторією поза телевізійним ефіром і створювати регулярний розважальний контент. Венедчук також проводив трансляції на Twitch, де спілкувався з глядачами в прямому ефірі.

У січні 2025 року під час зйомок розважального шоу «Еліас» Венедчуку стало зле. Згодом він розповів, що переніс крововилив у мозок, який супроводжувався втратою свідомості та сильними судомами. Гумористу знадобилася термінова операція, після якої він проходив тривале відновлення. Інформацію про проблеми зі здоров’ям він частково повідомляв сам у соціальних мережах.

Улітку 2025 року Венедчук повернувся до публічної творчої діяльності, взявши участь у спеціальному випуску, присвяченому п’ятиріччю YouTube-каналу «Ветерани космічних військ». Восени того ж року він повідомив про ще одну операцію. За словами коміка, частину черепа замінили конструкцією з титану. Попри складне лікування, він публічно розповідав про продовження реабілітації та намагався зберігати звичну манеру спілкування з аудиторією.

У грудні 2025 року Венедчук оголосив про вихід із команди «Ветерани космічних військ», у якій працював близько восьми років. Він пояснив, що це його особисте рішення, і заперечив наявність конфліктів або непорозумінь із колегами. Після його відходу команда продовжила розвивати власні формати. Сам Венедчук зберіг можливість працювати над індивідуальними творчими проєктами.

У червні 2026 року гуморист одружився з Кариною, з якою, за повідомленнями медіа, перебував у стосунках понад вісім років. Про шлюб він повідомив у соціальних мережах. 13 жовтня того ж року команда «Ветерани космічних військ» оголосила про смерть Венедчука. У повідомленні колективу не назвали причину смерті, а інформацію про час і місце прощання пообіцяли оприлюднити додатково.

Цікаві факти

Псевдонім Веня. Саме під цим ім’ям Олександр Венедчук став відомим широкій аудиторії. Псевдонім використовували в публікаціях про його виступи, телевізійні проєкти та діяльність у соціальних мережах.

Зв’язок із «Динамо». Венедчук був амбасадором київського футбольного клубу «Динамо». Після повідомлення про його смерть клуб опублікував слова співчуття, назвавши гумориста близьким другом команди. Це свідчило про його участь не лише в комедійних, а й у спортивних медійних проєктах.

Публічність під час реабілітації. Після операцій у 2025 році комік сам розповідав підписникам про перебіг відновлення. У вересні він пожартував, що 35% його голови тепер становить титановий сплав. Цей допис став одним зі способів повідомити аудиторію про перенесене хірургічне втручання без відмови від звичного гумористичного стилю.

Відхід із команди без оголошеного конфлікту. Коли Венедчук залишив «Ветеранів космічних військ», він наголосив, що рішення було особистим. Водночас один із його колег публічно критично висловився про цей крок. Сам Венедчук не повідомляв про розрив стосунків із колективом через конкретний конфлікт.

Причина смерті невідома. Повідомлення про смерть Венедчука з’явилося 13 жовтня 2026 року на сторінці його колишньої команди. У публічних заявах не уточнювали, що саме стало причиною смерті. Перенесений у 2025 році крововилив у мозок є відомим фактом його біографії, однак стверджувати, що смерть була безпосередньо пов’язана з ним, без підтвердження не можна.

Відповіді на питання про Олександра Венедчука

Хто такий Олександр Венедчук?

Олександр Венедчук — український комік, відомий під псевдонімом Веня. Він здобув популярність завдяки участі в команді «Ветерани космічних військ» і шоу «Ліга сміху». Пізніше працював над гумористичними форматами для YouTube та проводив трансляції на Twitch. 13 жовтня 2026 року стало відомо про його смерть.

Скільки років було Олександру Венедчуку?

Венедчук народився 2 квітня 1994 року. На момент смерті в жовтні 2026 року йому було 32 роки. Про дату народження повідомляли українські медіа в біографічних матеріалах про коміка.

Чим прославився Венедчук?

Найбільшу популярність він здобув як учасник «Ветеранів космічних військ». Разом із Владом Кураном та Артемом Дамницьким він виступав у «Лізі сміху», де команда стала переможцем п’ятого сезону. Пізніше гуморист брав участь у створенні YouTube-шоу та проводив стрими.

Що сталося зі здоров’ям Олександра Венедчука?

На початку 2025 року комік переніс крововилив у мозок, який спричиняв втрату свідомості та сильні судоми. Після цього йому зробили операцію, а згодом провели ще одне хірургічне втручання з використанням титанової конструкції для відновлення частини черепа. Він проходив реабілітацію та поступово повертався до творчої діяльності. Причина його смерті у жовтні 2026 року офіційно не розголошувалася.

Чи мав Олександр Венедчук дружину?

Так, у червні 2026 року Венедчук одружився з Кариною. За повідомленнями медіа, до весілля пара перебувала у стосунках понад вісім років. Про шлюб гуморист розповів у соціальних мережах. Деталі приватного життя дружини він широко не висвітлював.