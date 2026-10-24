Олександр Тодорчук: біографія та цікаві факти про громадського діяча

Олександр Тодорчук — український громадський діяч, підприємець і військовослужбовець, який став відомим завдяки захисту прав тварин та гуманістичним ініціативам. У 2016 році він заснував рух UAnimals, що розпочав роботу з боротьби проти експлуатації тварин у цирках. Також Тодорчук є співзасновником комунікаційної агенції Gres Todorchuk, яка реалізує культурні, соціальні та освітні проєкти. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він долучився до Збройних сил України, а очолювана ним організація зосередилася на порятунку тварин у зоні бойових дій. У жовтні 2026 року з’явилися повідомлення про його призначення керівником Головного управління комунікацій Генерального штабу ЗСУ.

Біографія

Олександр Валерійович Тодорчук народився 2 травня 1988 року в Києві. У 2005 році закінчив київський ліцей №157, після чого здобув юридичну освіту в Київському міжнародному університеті. Згодом навчався в Українській школі політичних студій та брав участь в освітніх програмах The Aspen Institute Kyiv. У 2021 році став стипендіатом програми MBA Києво-Могилянської бізнес-школи.

Професійну кар’єру Тодорчук розпочинав у журналістиці, працюючи в українських виданнях «Теленеделя» та HELLO!. У 2010 році він разом із сестрою Ярославою Гресь заснував комунікаційну компанію Agentstvo. У 2015 році агенція отримала назву Gres Todorchuk. Її діяльність зосереджена на створенні комунікаційних кампаній, культурних проєктів і соціальних ініціатив для бізнесу та громадського сектору.

7 березня 2016 року Тодорчук започаткував гуманістичний рух UAnimals. Початковою метою ініціативи була боротьба проти використання тварин у цирках. Згодом діяльність організації поширилася на законодавчі зміни у сфері захисту тварин, протидію жорстокому поводженню та популяризацію гуманного ставлення до живих істот.

Одним із найбільш помітних заходів руху став Всеукраїнський марш за права тварин, який 15 жовтня 2017 року відбувся одночасно в 17 містах. У 2019 році Тодорчук ініціював створення міжфракційного депутатського об’єднання «Гуманна країна». До нього приєдналися 25 народних депутатів Верховної Ради IX скликання, які мали просувати гуманістичні цінності та законодавчі ініціативи із захисту тварин.

Після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року UAnimals змінила масштаби роботи. До адвокації прав тварин додалися евакуація з небезпечних районів, забезпечення кормами й ветеринарними препаратами, допомога притулкам та порятунок диких і свійських тварин. У березні 2022 року Тодорчук повідомив про вступ до лав ЗСУ.

У жовтні 2026 року медіа повідомили, що Тодорчук очолив Головне управління комунікацій Генерального штабу ЗСУ. За інформацією журналістки Діани Буцко, він став головним комунікаційником генерал-майора Михайла Драпатого. На момент підготовки матеріалу це призначення висвітлювалося в медіа з посиланням на журналістку; окремого офіційного повідомлення Генерального штабу в опрацьованих матеріалах не було.

Цікаві факти

Тодорчук поєднував підприємницьку діяльність із громадськими кампаніями. Gres Todorchuk працювала над проєктами, присвяченими українській культурі, історії та науці. Серед відомих ініціатив агенції — Ukraine WOW, «Музей новин», фотопроєкт «Щирі» та «Музей науки». Такий досвід став частиною його професійного профілю у сфері комунікацій.

У 2017 році про Тодорчука написало видання Kyiv Post у матеріалі про молодих лідерів, які змінюють суспільство. Тоді він розповідав про свій перехід від юридичної освіти до журналістики, а згодом — до соціальних кампаній. В інтерв’ю він також пояснював, що відмовився від м’яса та не купує одяг і вироби з натурального хутра чи шкіри. Ці рішення він пов’язував із власними переконаннями щодо прав тварин.

Ще один напрям його діяльності — привернення уваги до впливу війни на довкілля. У червні 2023 року в інтерв’ю «Українській правді» Тодорчук розповідав про наслідки руйнування Каховської гідроелектростанції для тварин і природних екосистем. За його словами, команди UAnimals евакуювали тварин із районів, що постраждали від затоплення, зокрема на Херсонщині. Організація допомагала не лише домашнім улюбленцям, а й диким тваринам та свійській худобі.

У 2022 році Тодорчук отримав відзнаку президента України «Золоте серце» за внесок у волонтерську діяльність. Нагорода відзначає людей та організації, які допомагають іншим і розвивають волонтерський рух. У випадку UAnimals діяльність під час війни охопила евакуацію тварин, забезпечення притулків необхідними ресурсами та підтримку ветеринарної допомоги.

У відкритих біографічних матеріалах також зазначається, що Тодорчук одружений із Марією Тодорчук і виховує двох дітей. Інші подробиці сімейного життя він не робить центральною темою своєї публічної діяльності.

Відповіді на питання про Олександра Тодорчука

Хто такий Олександр Тодорчук?

Олександр Тодорчук — український громадський діяч, підприємець і військовослужбовець. Він заснував гуманістичний рух UAnimals, який захищає права тварин, і став співзасновником комунікаційної агенції Gres Todorchuk. Його діяльність охоплює громадські кампанії, соціальні проєкти та допомогу тваринам під час війни.

Скільки років Олександру Тодорчуку?

Тодорчук народився 2 травня 1988 року в Києві. Станом на 24 жовтня 2026 року йому 38 років. День народження він відзначає щороку 2 травня.

Яку освіту здобув Олександр Тодорчук?

Він закінчив київський ліцей №157 у 2005 році та здобув юридичну освіту в Київському міжнародному університеті. Також навчався в Українській школі політичних студій і брав участь в освітніх програмах The Aspen Institute Kyiv. У 2021 році став стипендіатом MBA-програми Києво-Могилянської бізнес-школи.

Чим відомий Олександр Тодорчук?

Найбільше він відомий як засновник UAnimals — руху, який бореться проти жорстокого поводження з тваринами та їх експлуатації. У 2017 році організація провела Всеукраїнський марш за права тварин у 17 містах. Після початку повномасштабної війни її робота зосередилася також на порятунку тварин із небезпечних районів.

Чи очолив Олександр Тодорчук управління комунікацій Генштабу ЗСУ?

24 жовтня 2026 року медіа повідомили про його призначення керівником Головного управління комунікацій Генерального штабу ЗСУ. Інформація поширювалася з посиланням на журналістку Діану Буцко. Окремого офіційного підтвердження Генерального штабу в опрацьованих матеріалах не було.