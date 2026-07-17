Олександр Терен — український ветеран російсько-української війни, громадський діяч, письменник, мотиваційний спікер та телеведучий. Після важкого поранення на фронті він став одним із найвідоміших публічних голосів ветеранів, активно займаючись питаннями інклюзивності, безбар’єрності та реабілітації військових. Широкій аудиторії Терен став відомий завдяки своїй громадській діяльності, книзі та участі в телевізійних проєктах. Його історія часто наводиться як приклад сили духу та успішної адаптації після тяжких бойових травм. Водночас він неодноразово опинявся в центрі суспільних дискусій через свої публічні заяви та активну громадянську позицію.

Біографія

Олександр Терен (справжнє прізвище — Будько) народився 30 червня 1996 року в Рівненській області. До початку повномасштабної війни працював баристою, займався творчістю та цікавився фотографією.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровільно вступив до лав Збройних сил України. Служив у 49-му окремому стрілецькому батальйоні “Карпатська Січ”. Під час бойових дій у Харківській області зазнав тяжкого поранення внаслідок вибуху, через що втратив обидві ноги.

Після лікування та протезування Олександр розпочав активну громадську діяльність. Він став одним із найвідоміших українських ветеранів, які відкрито говорять про життя після ампутації, психологічну реабілітацію, інклюзивність та доступність міського середовища.

У 2023 році Терен видав автобіографічну книгу «Історія впертого чоловіка», у якій розповів про військову службу, поранення, лікування та повернення до активного життя.

У 2024 році Олександр став головним героєм 13-го сезону романтичного телевізійного проєкту «Холостяк», ставши першим ветераном війни в історії української версії шоу. Також він працював ведучим тревел-проєкту про безбар’єрний туризм «Відвал ніг або All інклюзив», присвяченого доступності туристичних маршрутів для людей з інвалідністю.

Крім медійної діяльності, Терен регулярно бере участь у благодійних заходах, виступає на конференціях, підтримує ветеранські ініціативи та долучається до проєктів із розвитку безбар’єрного простору.

Цікаві факти

Позивний став публічним ім’ям

Псевдонім Терен був його військовим позивним. Саме під цим ім’ям він став відомим широкому загалу та використовує його у публічній діяльності.

Активно просуває безбар’єрність

Після поранення Олександр регулярно звертає увагу органів влади, бізнесу та суспільства на проблеми архітектурної доступності. Він бере участь у перевірках міської інфраструктури та публічно демонструє, з якими труднощами стикаються люди на кріслах колісних.

Автор книги

Його книга «Історія впертого чоловіка» стала однією з найпомітніших ветеранських автобіографій останніх років, у якій автор описує не лише бойовий досвід, а й психологічне відновлення після важкого поранення.

Участь у телевізійних проєктах

Поява Терена в шоу «Холостяк» викликала значний суспільний резонанс. Для українського телебачення це стало першим випадком, коли головним героєм романтичного реаліті став ветеран війни з ампутацією.

Публічні дискусії

Олександр неодноразово ставав учасником суспільних дискусій через свої висловлювання щодо доступності громадського простору, культури спілкування з ветеранами та ролі медіа у формуванні ставлення до людей з інвалідністю. Його позиція нерідко викликала активне обговорення у соціальних мережах, хоча сам Терен наголошує на необхідності відкритого діалогу.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Олександр Терен?

Олександр Терен — український ветеран війни, письменник, громадський діяч, телеведучий та мотиваційний спікер. Він став широко відомим після важкого поранення на фронті та подальшої активної діяльності у сфері захисту прав ветеранів і розвитку безбар’єрності. Його публічна робота охоплює медіа, благодійність та просвітницькі проєкти.

Яке справжнє прізвище Олександра Терена?

Справжнє прізвище громадського діяча — Будько. Позивний «Терен» він отримав під час військової служби. Згодом саме це ім’я стало його публічним брендом і використовується в більшості офіційних виступів та медійних матеріалів.

Де служив Олександр Терен?

Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до Збройних сил України та проходив службу у складі 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ». Саме під час виконання бойового завдання він отримав тяжке поранення. Після реабілітації повернувся до активного громадського життя.

Чи одружений Олександр Терен?

Станом на середину 2026 року підтвердженої інформації про офіційний шлюб немає. Особисте життя Терена активно обговорювалося після його участі у проєкті «Холостяк», однак він не повідомляв про укладення шлюбу у відкритих джерелах. Тому достовірно стверджувати про наявність дружини неможливо.

Чим займається Олександр Терен зараз?

Нині він продовжує працювати як громадський діяч, письменник, телеведучий та спікер. Олександр бере участь у благодійних і соціальних ініціативах, популяризує ідеї безбар’єрності та підтримує проєкти, спрямовані на інтеграцію ветеранів у цивільне життя. Також він залишається активним у медійному просторі.