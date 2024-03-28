Олександр Свіщов зачищає негатив у Інтернеті. Навіщо?

ЗМІ пишуть, що на різних сайтах то з’являється, то пропадає інформація про бізнесмена Олександра Свіщова. Пишуть, що він нібито контрабандист цигарок, “російський депутат” і при цьому “діяч українського спорту та меценат”. Про це пише, зокрема, видання Наш Донбас.

Давайте розберемося, хто ж такий Олександр Свіщов?

Олександр Свіщов позиціонує себе, як фундатор благодійного фонду «Рідні». Людина непублічна. Але, як кажуть, «широко відома у вузьких колах».

“Наш Донбас” пише, що останнім часом на «жовтих сайтах» масово почали з’являтися публікації про якогось росіянина Олександра Свіщова 1953 р.н., його причетність до контрабанди Укрспирту у далекому 2010 році та його зв’язки з Януковичем. Усі ці матеріали чомусь почали масово з’являтися у жовтні-листопаді 2021 року.

“На нашу скромну думку тут простежується бажання хитрих піарників змістити акценти з львівського Олександра Свіщова на російського та видавити небажані матеріали з пошуку Google. На це вказують і заголовки зі згадкою «Олександр Свищев — Седой», прізвисько нашого українського бізнесмена-мецената, та насичення заголовків словами кримінал, контрабанда тощо. Загалом ідея оригінальна, враховуючи наявність у Росії повного тезки нашого героя з кримінальним шлейфом, хоч і дуже пошарпаного. І що цікаво, статті про львівського Олександр Свіщов на сайтах «зливних бачках» почали замінюватись на статті про російського дідуся Свіщова. Водночас також масово почали з’являтися позитивні публікації про Олександра Свіщова, але вже на сайтах з «хорошою» репутацією. Відчувається грамотний підхід. Працюють професіонали”, – пише видання.

“Наш Донбас” також зазначає, що позитивні статті про Олександра Свіщова почали “вкидатися” також у жовтні-листопаді 2021 року. А нещодавно знову відбувся новий сплеск PR-активності Олександра Свіщова.

То що ж намагається приховати Олександр Свищев такою активною та різнобічною інформаційною кампанією? Таким питання задається НД та пробує на нього відповісти.

“Олександр Свіщов брав активну участь у схемах крадіжки в державному підприємстві «Укрспирт» та контрабанді цього самого спирту до Європи. Не сам, звичайно, а у складі так званої «львівської мафії», основним діячам якої був і є відомий спонсор «Свободи» Ігор Кривецький-Пупс. Крім того, частина спирту йшла до окупованого Криму, на заводи тодішнього генерального директора «Укрспирту» Михайла Лабутіна. Чи причетний до цього Олександр Свіщов – невідомо, але відомо, що його роль зводилася до контролю за «смотрящими» за Лабутіним, які вказували останньому, скільки і куди направити продукції і як розподіляти викрадені гроші”, – стверджує “Наш Донбас”.

Також зазначається, що 15 жовтня слідчі Держбюро розслідувань прийшли з обшуками на «Львівську тютюнову фабрику» (ЛТФ), що у місті Винники під Львовом, також відому як «Вінниківська тютюнова фабрика». За два дні до цього в Ізмаїлі на Одещині прикордонники спільно з ГБР виявили 3000 коробів цигарок на загальну суму 27 млн. грн. Прикордонники повідомили, що цигарки планували нелегально доставити на баржі до однієї з країн Євросоюзу. Джерела видання стверджують, що цигарки було випущено на «Винниківській тютюновій фабриці».

Статутним фондом ТОВ «Вінниківська тютюнова фабрика», згідно з даними сервісу «Опендатабот», володіють Олександр Свіщов та президент ФК «Рух», депутат Львівської міськради Григорій Козловський.