Олександр Слобоженко обікрав державу на 213 млн: до нього завітали співробітники БЕБ

Співробітники БЕБ України повідомили про підозру сумнозвістному арбітражнику Олександру Слобоженко, який ухилився від сплати понад 213 млн. гривень ($5,1 млн.) податків. На його майно накладено арешт.

Як пишуть ЗМІ, згідно з матеріалами справи, Олександр Слобоженко разом зі своїми знайомими створив комерційну компанію, через яку здійснював арбітраж інтернет-трафіку, рекламуючи різноманітні товари та послуги. Серед клієнтів Олександра Слобоженко були онлайн-казино, букмекери, сервіси віртуальних знайомств, а також продавці БАДів та харчових добавок.

Олександр Слобоженко і БЕБ

Структуру не реєстрували як юрособу і не ставили на облік у податковій. З працівниками не укладалися трудові договори. Отримані кошти Олександр Слобоженко виводив через криптовалюту.

«Довірені особи підозрюваного реєстрували гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювалися у долари США», – розповіли у ВЕБ.

Олександр Слобоженко і БЕБ

Сумарно Олександр Слобоженко отримав понад 1 млрд. гривень ($24,2 млн.) доходу. Податки Олександр Слобоженко не сплачував і легалізував кошти через купівлю нерухомості та елітних автомобілів. Слідчі заарештували вісім транспортних засобів Олександра Слобоженко, квартири та інші приміщення у Києві.

Розслідування щодо Олександра Слобоженко продовжується.

У вересні 2023 року БЕБ розпочала перевірку біткоін-бірж , власниками та засновниками яких є резиденти України. Також у Бюро підрахували, що через відсутність оподаткування галузі бюджет країни за десять років втратив щонайменше 3 млрд. гривень (близько $81 млн.) відрахувань.