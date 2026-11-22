Олександр Шовковський — український футболіст і тренер, один із найвідоміших воротарів в історії вітчизняного футболу. Найбільшу популярність він здобув завдяки багаторічним виступам за київське «Динамо» та національну збірну України. Шовковський був учасником чемпіонату світу 2006 року, на якому українська команда дійшла до чвертьфіналу. Після завершення ігрової кар’єри він працював у тренерському штабі збірної України, а згодом очолив «Динамо». Його ім’я пов’язане з численними футбольними рекордами, чемпіонськими титулами та історичними досягненнями українського клубного футболу.

Біографія

Олександр Володимирович Шовковський народився 2 січня 1975 року в Києві. Футболом почав займатися в дитинстві. Навчався у київській школі №170, яку закінчив у 1992 році. Пізніше здобув вищу освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: у 2006 році закінчив Інститут журналістики.

Футбольну підготовку Шовковський проходив у системі київського «Динамо». На початку професійної кар’єри виступав за «Динамо-2», а також ЦСК ЗСУ. У 1993 році приєднався до основної команди «Динамо», а 6 березня 1994 року дебютував у її складі в матчі чемпіонату України проти кременчуцького «Кременя».

Поступово воротар став одним із ключових гравців київського клубу. За основну команду «Динамо» він виступав протягом 24 сезонів — до завершення професійної кар’єри у 2016 році. За цей час провів 635 офіційних матчів за клуб.

У складі «Динамо» Шовковський 14 разів ставав чемпіоном України, 11 разів вигравав Кубок України та шість разів — Суперкубок України. Він також регулярно виступав у європейських клубних турнірах, зокрема в Лізі чемпіонів УЄФА. За кількістю матчів у цьому турнірі воротар увійшов до групи футболістів, які подолали позначку у 100 ігор.

Важливою частиною його кар’єри стала національна збірна України. Шовковський провів за неї 92 матчі. Найбільшим досягненням на міжнародному рівні став чемпіонат світу 2006 року в Німеччині. Українці вперше в історії пробилися до фінальної частини мундіалю та дійшли до чвертьфіналу, де поступилися збірній Італії.

Після завершення виступів за клуб Шовковський не залишив футбол. У 2018 році він увійшов до тренерського штабу збірної України, де працював асистентом Андрія Шевченка, а згодом Олександра Петракова. Разом із національною командою брав участь у підготовці до Євро-2020, яке через пандемію відбулося у 2021 році. Україна дійшла до чвертьфіналу турніру.

У січні 2023 року Шовковський повернувся до «Динамо» вже як тренер. Спочатку він працював асистентом Мірчі Луческу, а в листопаді того ж року став виконувачем обов’язків головного тренера. 11 грудня 2023 року його призначили повноцінним головним тренером команди.

Під керівництвом Шовковського «Динамо» виграло чемпіонат України сезону 2024/25 та дійшло до фіналу Кубка України. У листопаді 2025 року тренерський період Шовковського в київському клубі завершився. «Динамо» оголосило про його звільнення після поразки від кіпрської «Омонії» з рахунком 0:2 у Лізі конференцій. Станом на листопад 2026 року він не обіймає посаду головного тренера клубу.

Цікаві факти

1. Історичний рекорд на чемпіонаті світу. На ЧС-2006 Шовковський став першим воротарем в історії чемпіонатів світу, який не пропустив жодного м’яча в серії післяматчевих пенальті. Це сталося в матчі 1/8 фіналу проти Швейцарії. Українець відбив два удари суперників, ще один штрафний удар швейцарців завершився влучанням у поперечину. Збірна України перемогла та вперше в історії вийшла до чвертьфіналу мундіалю.

2. Помилка, яку пам’ятають уболівальники. У стиковому протистоянні зі Словенією за вихід на Євро-2000 Шовковський припустився результативної помилки. Під час першого матчу він невдало вибив м’яч, після чого словенський футболіст Міленко Ачимович забив із великої відстані у порожні ворота. Україна не змогла пройти кваліфікацію. Цей епізод став одним із найобговорюваніших моментів раннього етапу кар’єри воротаря.

3. 635 матчів за один клуб. Практично вся клубна кар’єра Шовковського пройшла в київському «Динамо». За основну команду він зіграв 635 офіційних матчів. Така тривала відданість одному клубу стала однією з головних особливостей його футбольної біографії.

4. Претендент на «Золотий м’яч». У 1999 році Шовковський увійшов до числа претендентів на престижну індивідуальну нагороду «Золотий м’яч». Це стало визнанням його виступів на міжнародному рівні та успіхів «Динамо» в європейських змаганнях. Крім того, він десять разів визнавався найкращим воротарем України.

5. Освіта журналіста. Попри футбольну кар’єру, Шовковський здобув освіту в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Диплом він отримав у 2006 році. Цей факт вирізняє його серед спортсменів, які зосереджувалися виключно на професійному футболі.

6. Особисте життя. Шовковський неодноразово ставав героєм публікацій про приватне життя. У відкритих біографічних матеріалах згадуються його шлюби та двоє дітей — син Владислав і донька Олександра. Водночас сам футболіст не робить приватні подробиці основною темою публічної діяльності.

7. Життя після тренерства в «Динамо». Після звільнення з київського клубу Шовковський продовжив з’являтися в інформаційному просторі як відомий футбольний діяч. У листопаді 2026 року він побував в Амстердамі та опублікував фотографію біля стадіону «Аякса». У медіа з’явилися припущення про можливе тренерське стажування, однак офіційного підтвердження цієї мети не було.

Відповіді на питання про Олександра Шовковського

1. Скільки років Олександру Шовковському?

Олександр Шовковський народився 2 січня 1975 року в Києві. Станом на 22 листопада 2026 року йому 51 рік. День народження футболіст відзначає на початку січня.

2. Який зріст Олександра Шовковського?

Зріст колишнього воротаря становить 191 сантиметр. Такі фізичні дані були важливою перевагою для його ігрової позиції. Воротарю доводилося контролювати значну площу воріт і боротися за м’ячі під час стандартних положень.

3. За які клуби виступав Олександр Шовковський?

На професійному рівні він виступав за «Динамо-2», ЦСК ЗСУ та київське «Динамо». Основна частина його кар’єри пов’язана саме з останнім клубом. За першу команду киян він провів 635 офіційних матчів.

4. Які головні досягнення Олександра Шовковського?

Він 14 разів ставав чемпіоном України, 11 разів вигравав національний Кубок і шість разів — Суперкубок. У складі збірної України брав участь у чемпіонаті світу 2006 року, де команда дійшла до чвертьфіналу. Також воротар увійшов в історію завдяки успішній серії пенальті проти Швейцарії.

5. Де зараз працює Олександр Шовковський?

У листопаді 2025 року він залишив посаду головного тренера київського «Динамо». Станом на листопад 2026 року інформації про його нове офіційне призначення немає. У листопаді 2026-го він відвідав Амстердам, що породило припущення про можливе тренерське стажування.