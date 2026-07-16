Олександр Поклад: біографія та цікаві факти про співробітника СБУ
2026-16-07    68

Олександр Поклад: біографія та цікаві факти про співробітника СБУ

Олександр Поклад — український правоохоронець і державний службовець, який багато років працює в системі органів безпеки та правопорядку. Широкій громадськості його ім’я стало відомим після призначення на керівні посади у Службі безпеки України. У липні 2026 року, за інформацією низки українських ЗМІ, саме Поклад має стати виконувачем обов’язків голови СБУ після кадрових змін у керівництві спецслужби. За роки служби він працював у підрозділах, пов’язаних із боротьбою з особливо тяжкими злочинами, організованою злочинністю та питаннями державної безпеки. Водночас значна частина інформації про його професійну діяльність не розголошується через специфіку роботи силових структур.

Біографія

Олександр Валентинович Поклад народився 1976 року. Детальні відомості про місце народження та ранні роки життя у відкритих офіційних джерелах представлені обмежено.

Кар’єру в правоохоронних органах розпочав у 1990-х роках. Працював у підрозділах Міністерства внутрішніх справ, де займався розкриттям тяжких та особливо тяжких злочинів. Надалі перейшов до Служби безпеки України.

У 2021 році був призначений начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Цей підрозділ відповідає за виявлення правопорушень серед співробітників спецслужби, боротьбу з корупційними ризиками та забезпечення внутрішньої безпеки відомства.

У липні 2022 року президент України призначив Олександра Поклада першим заступником голови СБУ. На цій посаді він координував окремі напрями оперативної діяльності служби.

У липні 2026 року українські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що після кадрових змін саме Олександр Поклад має виконувати обов’язки голови Служби безпеки України до ухвалення остаточного кадрового рішення. На момент появи цієї інформації офіційний указ про відповідне призначення ще не був оприлюднений.

Цікаві факти

Олександр Поклад є одним із найбільш непублічних керівників українських спецслужб. Через специфіку служби він рідко дає інтерв’ю та практично не коментує свою діяльність у медіа.

Його ім’я неодноразово згадувалося у журналістських матеріалах та політичних дискусіях, пов’язаних із роботою СБУ. Водночас окремі оцінки його діяльності мали характер припущень або політичних заяв і не підтверджувалися судовими рішеннями.

У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про його сімейний стан, дружину, дітей чи захоплення. Також немає офіційних даних про наявність особистих сторінок у популярних соціальних мережах.

З огляду на характер роботи значна частина біографічної інформації про Поклада залишається закритою, що є звичною практикою для високопосадовців спецслужб.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Олександр Поклад?

Олександр Поклад — український правоохоронець та високопосадовець Служби безпеки України. Він тривалий час працював у силових органах і займав керівні посади в СБУ. У 2022 році став першим заступником голови Служби безпеки України.

Яку посаду займає Олександр Поклад?

Станом на липень 2026 року він обіймає посаду першого заступника голови СБУ. За повідомленнями українських ЗМІ, після кадрових змін саме він має тимчасово виконувати обов’язки керівника спецслужби до офіційного призначення нового голови.

Що відомо про освіту Олександра Поклада?

Відкриті офіційні джерела містять небагато інформації про його освіту. Детальні біографічні відомості не публікувалися, що характерно для багатьох керівників українських спецслужб.

Що відомо про особисте життя Олександра Поклада?

Публічної підтвердженої інформації про дружину, дітей або інші подробиці приватного життя немає. Сам Поклад не веде публічної медійної діяльності та не коментує особисті питання.

Чому ім’я Олександра Поклада часто з’являється в новинах?

Його згадують у зв’язку з кадровими рішеннями у Службі безпеки України та діяльністю відомства. Крім того, він неодноразово ставав учасником суспільних дискусій щодо реформування силового блоку, хоча далеко не всі твердження, які з’являлися у медіа, були підтверджені офіційними документами чи рішеннями судів.

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