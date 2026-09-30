Олександр Лобановський: біографія та цікаві факти про бізнесмена і депутата

Олександр Лобановський — харківський підприємець, депутат міської ради та засновник мережі супермаркетів «КЛАС». Він понад два десятиліття працював у бізнесі, а згодом став депутатом Харківської міської ради. Лобановський також займався благодійними проєктами та брав участь у житті міста. У 2026 році йому посмертно присвоїли звання Почесного громадянина Харкова за внесок у розвиток міста, роботу мережі «КЛАС» під час війни та допомогу військовим і цивільним. 29 вересня 2026 року Лобановський загинув у ДТП на 61-му році життя.

Біографія

Олександр Ігорович Лобановський народився 11 квітня 1966 року в Харкові. Після школи №1 він у 1983 році вступив до Харківського фармацевтичного інституту. У 1984–1986 роках проходив військову службу, після чого повернувся до навчання. У 1989 році закінчив інститут за спеціальністю «Фармація». Такі біографічні дані наведені в офіційній кандидатській інформації та матеріалах Центральної виборчої комісії.

Ще під час навчання Лобановський працював препаратором лабораторії синтезу цукрознижувальних речовин Харківського науково-дослідного інституту ендокринології та хімії гормонів. Пізніше працював фармацевтом і провізором-технологом у міжлікарняній аптеці №315. Після закінчення інституту продовжив наукову роботу в Харківському науково-дослідному інституті неврології та психіатрії, де працював у лабораторії функціональної діагностики.

Наприкінці 1990-х Лобановський започаткував підприємницький проєкт — кооператив «Партнер». Згодом бізнес було реорганізовано в ТОВ «Укр-Трейд», яке стало основою торговельної групи «КЛАС». За даними державного реєстру, ТОВ «УКР-ТРЕЙД» зареєстроване 31 серпня 1999 року, а основним видом його діяльності є роздрібна торгівля продуктами харчування та товарами повсякденного попиту.

У 2015 році Лобановський балотувався до Харківської міської ради та був зазначений Центральною виборчою комісією як генеральний директор ТОВ «Укр-Трейд». У 2020 році він знову балотувався до міськради, також вказуючи цю компанію як місце роботи. Реєстр декларацій підтверджує, що в наступні роки він мав статус депутата місцевої ради Харківської міської ради.

У 2026 році кандидатуру Лобановського внесли до переліку претендентів на звання Почесного громадянина Харкова. У серпні міська рада затвердила його серед нових почесних громадян. Мерія пов’язала відзнаку з діяльністю підприємця під час повномасштабної війни: збереженням роботи мережі «КЛАС», відновленням пошкоджених магазинів та допомогою військовим і цивільному населенню.

29 вересня 2026 року Лобановський загинув у дорожньо-транспортній пригоді. За даними «Об’єктива», аварія сталася на автодорозі Київ — Одеса біля села Тихий Хутір у Черкаській області: BMW зіткнувся з вантажівкою КамАЗ. У ДТП загинули двоє людей, ще двоє отримали травми; рятувальники деблокували тіла загиблих. Харківська міська рада підтвердила смерть Лобановського, не уточнюючи обставин трагедії.

Цікаві факти

Професійний шлях Лобановського починався не з торгівлі, а з фармацевтики та наукової роботи. У його біографії поєдналися робота в аптеці, лабораторіях і науково-дослідній установі з подальшим переходом до приватного бізнесу. Саме підприємницька діяльність у підсумку стала основою його публічної впізнаваності в Харкові.

За даними державного реєстру, Олександр Лобановський був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «УКР-ТРЕЙД». У компанії йому належало 95% частки, ще 5% — Ользі Мерцаловій. Станом на вересень 2026 року директором юридичної особи зазначений Юрій Онисенко, а статутний капітал становить 870 тис. грн.

Лобановський також мав активи в інших юридичних особах. У відкритих реєстрових даних він або його близькі особи фігурують серед колишніх власників ТОВ «Екстіма», ТОВ «СТ-МАРКЕТ» та інших структур. Наявність таких записів сама по собі не означає, що всі компанії одночасно перебували під його фактичним управлінням у момент смерті.

Його ім’я протягом років фігурувало в електронному реєстрі декларацій НАЗК. Остання щорічна декларація за 2025 рік була подана 30 березня 2026 року. У реєстрі також зберігаються його декларації за попередні роки, що дає змогу простежувати задекларовані активи та корпоративні права підприємця в динаміці.

У 2026 році Лобановський отримав статус Почесного громадянина Харкова. Рішення було ухвалене 19 серпня на позачерговій сесії міської ради. У переліку підстав міська влада вказала внесок у розвиток міста, підтримку роботи підприємств під час війни та допомогу захисникам і цивільним.

Щодо родини у відкритих біографічних джерелах зазначалося, що Лобановський був одружений і мав доньку. Деякі біографічні ресурси називають його дружиною Ольгу Мерцалову, яка має медичну освіту та працює в Харкові. Однак ці відомості походять не з актуального офіційного повідомлення про смерть, тому їх доцільно сприймати саме як дані відкритих біографічних ресурсів, а не як актуальну офіційну характеристику родини.

Відповіді на питання про Олександра Лобановського

Хто такий Олександр Лобановський?

Олександр Лобановський — харківський підприємець і депутат міської ради, засновник торговельної мережі «КЛАС». За освітою він фармацевт, а на початку кар’єри працював у лабораторіях, аптеці та науковій установі. Багато років його професійна діяльність була пов’язана з Харковом.

Коли народився Олександр Лобановський?

Лобановський народився 11 квітня 1966 року в Харкові. У вересні 2026 року йому було 60 років. 29 вересня він загинув у ДТП на автодорозі Київ — Одеса в Черкаській області.

Яку освіту мав Лобановський?

Він закінчив Харківський фармацевтичний інститут за спеціальністю «Фармація». Навчання розпочав у 1983 році, перервав його на час військової служби, а після демобілізації повернувся до інституту. Після отримання диплома працював у науково-дослідній сфері.

Чим відомий Олександр Лобановський?

Найбільше його знали як засновника мережі супермаркетів «КЛАС» та харківського підприємця. Він також був депутатом Харківської міської ради й займався питаннями місцевого розвитку. У 2026 році йому присвоїли звання Почесного громадянина Харкова.

Як загинув Олександр Лобановський?

Лобановський загинув 29 вересня 2026 року в ДТП на трасі Київ — Одеса біля села Тихий Хутір у Черкаській області. За даними місцевих рятувальників, BMW зіткнувся з КамАЗом. Унаслідок аварії загинули двоє людей, ще двоє були травмовані.