Олександр Кравченко — український державний управлінець, який працював у сфері державної політики, економічних реформ та консалтингу. До переходу на державну службу він багато років працював у міжнародній консалтинговій компанії McKinsey & Company, де займався питаннями економічного розвитку, трансформації державного сектору та реалізації масштабних реформ. Його ім’я почало активно з’являтися в українському інформаційному просторі після участі у підготовці державних реформ та можливого призначення на одну з ключових посад в уряді. Кар’єра Кравченка поєднує досвід роботи в міжнародному бізнесі та українських державних інституціях. У публічному просторі він відомий насамперед як експерт із економічної політики та реформування державного управління.

Біографія

Олександр Кравченко здобув вищу освіту у сфері економіки та управління. Значну частину професійної кар’єри він побудував у міжнародній консалтинговій компанії McKinsey & Company, де працював консультантом, а згодом став партнером компанії.

Під час роботи в McKinsey він спеціалізувався на питаннях державного управління, макроекономічної політики, розвитку промисловості, енергетики, цифрової трансформації та підвищення ефективності державного сектору. Він консультував уряди, великі міжнародні корпорації та державні компанії у країнах Європи, Близького Сходу та Центральної Азії.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Кравченко долучився до роботи над проєктами, пов’язаними з економічним відновленням держави та реформуванням системи управління. Він брав участь у підготовці стратегічних документів щодо післявоєнної відбудови, розвитку інвестиційного клімату та модернізації економіки.

У 2025 році Олександр Кравченко був призначений першим заступником Міністра економіки України. На цій посаді він відповідав за питання економічної політики, залучення інвестицій, підтримки бізнесу, промислового розвитку та реалізації реформ.

У 2026 році його ім’я почали називати серед кандидатів на посаду міністра у зв’язку з черговими кадровими змінами в Кабінеті Міністрів України.

Цікаві факти

До переходу на державну службу Олександр Кравченко понад десять років працював у McKinsey & Company — одній з найбільших міжнародних консалтингових компаній світу.

Основною сферою його експертизи є економічні реформи, державне управління, інвестиційна політика та стратегічне планування. Саме ці напрями стали основою його професійної діяльності як у приватному секторі, так і в державному управлінні.

На відміну від багатьох українських політиків, Кравченко тривалий час залишався непублічною особою. Він практично не був присутній у політичному житті до переходу на державну службу, а його професійна діяльність була пов’язана переважно з експертною роботою.

У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про його сімейний стан, дітей або особисті захоплення. Також не повідомлялося про наявність гучних корупційних скандалів чи кримінальних проваджень, пов’язаних із його діяльністю.

Серед професійних напрямів, у яких працював Кравченко, — реформи державного сектору, підвищення ефективності державних підприємств, розвиток інфраструктури, цифровізація державних послуг та залучення приватних інвестицій.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Олександр Кравченко?

Олександр Кравченко — український економіст, консультант і державний управлінець. Він отримав міжнародний досвід роботи в McKinsey & Company, після чого перейшов на державну службу. Його діяльність пов’язана з економічними реформами та розвитком державної політики.

Де працював Олександр Кравченко до державної служби?

Найбільш відомим етапом його кар’єри стала робота в міжнародній консалтинговій компанії McKinsey & Company. Там він консультував уряди та великі компанії щодо реалізації реформ, розвитку економіки та трансформації державного сектору.

Яку посаду займав Олександр Кравченко в уряді?

У 2025 році він став першим заступником Міністра економіки України. До його компетенції входили питання економічної політики, інвестицій, підтримки підприємництва та реалізації структурних реформ.

Що відомо про особисте життя Олександра Кравченка?

У відкритих офіційних джерелах практично немає інформації про його родину, дружину, дітей чи захоплення. Сам Кравченко не робить особисте життя предметом публічних коментарів.

Чому ім’я Олександра Кравченка стало відомим широкій аудиторії?

Підвищений інтерес до нього виник після переходу на державну службу та участі у формуванні економічної політики України. Додаткову увагу привернули повідомлення про можливі кадрові зміни в уряді, у яких його розглядали як одного з кандидатів на керівні посади.