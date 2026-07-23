Олександр Коваленко: біографія та цікаві факти про військового експерта
2026-23-07    110

Олександр Коваленко: біографія та цікаві факти про військового експерта

Олександр Коваленко — український військово-політичний оглядач, блогер та експерт з аналізу бойових дій і російської армії. Він став відомим завдяки публікаціям про війну Росії проти України, аналізу військової техніки, стратегії та дій російських військ. Коваленко працює як експерт аналітичної групи «Інформаційний спротив» та спеціалізується на питаннях безпеки, пропаганди й військових можливостей РФ. Широку популярність він отримав під псевдонімом «Злий одесит», під яким вів блог із військово-політичною тематикою. У своїх матеріалах Олександр Коваленко аналізує перебіг бойових дій, озброєння, структуру російської армії та інформаційні операції Кремля.

В тему: Військова аналітика в Україні: хто формує картину війни

Біографія

Олександр Іванович Коваленко народився 15 грудня 1981 року в Одесі. За відкритими даними, він здобув освіту в Одеській академії зв’язку імені О. С. Попова.

До початку активної експертної діяльності Коваленко займався блогінгом та аналітикою. Популярність йому принесла авторська сторінка під псевдонімом «Злий одесит», де він висвітлював військово-політичні події, зокрема пов’язані з російською агресією проти України.

Після початку російської агресії у 2014 році Коваленко зосередився на аналізі військових процесів, дезінформації та гібридної війни. У 2015 році він приєднався до аналітичної групи «Інформаційний спротив», яка займається дослідженням воєнних, політичних та інформаційних аспектів російської агресії.

У подальшому Олександр Коваленко став військово-політичним оглядачем, який регулярно коментує ситуацію на фронті, можливості російської армії, використання озброєння та зміни у військовій тактиці. Його експертні оцінки публікували українські медіа, де він виступає як аналітик із питань війни та безпеки.

Коваленко також є автором книг і досліджень, присвячених інформаційній війні та політичним процесам. Серед його робіт згадуються книги «11 днів без Путіна» та «Інформаційна війна в режимі Standalone».

Основними напрямами його експертизи є аналіз російської військової промисловості, озброєння, діяльності армії РФ, а також інформаційних кампаній, спрямованих на вплив на громадську думку.

Цікаві факти

Олександр Коваленко став відомим не через державну посаду чи військове звання, а завдяки незалежній аналітиці та публічній діяльності. Його псевдонім «Злий одесит» став одним із найвідоміших образів українського військового блогінгу після 2014 року.

Одним із головних напрямів його роботи є вивчення російської армії. Коваленко аналізує не лише бойові дії, а й виробництво озброєнь, стан військово-промислового комплексу РФ, застосування ракетної зброї, авіації та безпілотників.

Експерт часто коментує події на фронті та робить прогнози щодо можливих дій російських військ. У медіа його залучають як спеціаліста з питань бойових операцій, російської військової доктрини та стратегічних рішень командування РФ.

Серед тем, які регулярно висвітлює Коваленко, — використання Росією ракетної зброї, модернізація техніки, роль приватних військових формувань, пропаганда та інформаційні операції.

Відомостей про особисте життя Олександра Коваленка, його родину, дружину, дітей або хобі у відкритих джерелах небагато. Публічна діяльність експерта переважно пов’язана з професійною сферою — військовою аналітикою та дослідженням російської агресії.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Олександр Коваленко?
Олександр Коваленко — український військово-політичний експерт, оглядач та блогер. Він спеціалізується на аналізі бойових дій, російської армії, озброєння та інформаційної війни. Також відомий як автор блогу «Злий одесит».

Коли народився Олександр Коваленко?
За відкритими даними, Олександр Коваленко народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Інформація про дитинство та родину експерта публічно не розкривається.

Де працює Олександр Коваленко?
Коваленко є військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Також він виступає як експерт у медіа, де коментує військові та безпекові питання.

Чому Олександр Коваленко став відомим?
Популярність йому принесла аналітика у сфері війни Росії проти України та блог «Злий одесит». Його матеріали отримали увагу завдяки детальному аналізу російської військової техніки, тактики та інформаційних операцій.

Чи є інформація про сім’ю Олександра Коваленка?
У відкритих джерелах немає підтверджених детальних відомостей про дружину, дітей чи інших членів родини експерта. Основна публічна інформація про нього стосується професійної діяльності та військової аналітики.

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