Олександр Караваєв: біографія та цікаві факти про футболіста

Олександр Караваєв — український футболіст, який виступає на позиції правого захисника та може зіграти в півзахисті. Він народився 2 червня 1992 року в Херсоні та пройшов академію донецького «Шахтаря». Значну частину професійної кар’єри Караваєв провів у «Зорі» та київському «Динамо», а також грав за турецький «Фенербахче». У 2015 році він дебютував за національну збірну України та взяв участь у чемпіонатах Європи 2016 і 2020 років. У червні 2026 року футболіст повернувся до «Шахтаря», підписавши контракт до 30 червня 2028 року.

Біографія

Олександр Караваєв народився 2 червня 1992 року в Херсоні. Футболом почав займатися у рідному місті, після чого у 13 років перебрався до академії донецького «Шахтаря». У системі клубу він виступав за юнацькі та молодіжні команди, а також за «Шахтар-3». До першої команди донецького клубу Караваєв офіційного матчу не провів, натомість отримав професійний досвід через оренди.

У 2012 році футболіст перейшов на правах оренди до «Севастополя». За клуб він виступав до 2014 року, після чого продовжив кар’єру в луганській «Зорі». Саме в «Зорі» Караваєв отримав значно більше ігрової практики та закріпився серед основних виконавців команди. У 2017 році він також провів частину сезону в турецькому «Фенербахче», куди перейшов на правах оренди.

Влітку 2017 року Караваєв залишив систему «Шахтаря» та став повноцінним футболістом «Зорі». За луганський клуб він виступав до 2019 року, після чого перейшов до київського «Динамо». У столичній команді футболіст провів сім сезонів. За цей час він став дворазовим чемпіоном України, тричі вигравав Кубок України та двічі — Суперкубок України.

У сезоні-2020/21 Караваєв разом із «Динамо» виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок України. Клубний сезон став одним із найбільш результативних етапів його кар’єри: за даними Української асоціації футболу, у тому сезоні він зіграв 37 матчів, забив два голи та віддав шість результативних передач. Караваєв також отримав досвід виступів у Лізі чемпіонів та інших єврокубкових турнірах.

У травні 2025 року «Динамо» продовжило контракт із Караваєвим ще на один сезон з опцією додаткового продовження. У сезоні-2024/25 він зіграв за киян 17 матчів у чемпіонаті, три — в Кубку України та дев’ять — у єврокубках, забивши загалом п’ять голів. У сезоні-2025/26 футболіст провів за «Динамо» 33 матчі в усіх турнірах, забив чотири м’ячі та зробив п’ять результативних передач.

10 червня 2026 року «Динамо» оголосило про завершення співпраці з Караваєвим. За шість років у київському клубі він зіграв 217 офіційних матчів, забив 16 голів і віддав 26 асистів. Того ж дня «Шахтар» повідомив про повернення свого вихованця: угода з 34-річним захисником розрахована до 30 червня 2028 року. За даними донецького клубу, до переходу Караваєв провів 455 офіційних матчів на клубному рівні, забив 57 голів і зробив 65 результативних передач.

За національну збірну України Караваєв дебютував 9 жовтня 2015 року в матчі кваліфікації Євро-2016 проти Північної Македонії. Він був у заявці збірної на Євро-2016, а на Євро-2020 зіграв шість матчів. За даними «Шахтаря», станом на червень 2026 року Караваєв провів за головну команду країни 50 поєдинків, забив три голи та віддав 13 асистів.

Цікаві факти

Караваєв є універсальним футболістом: основною його позицією останніми роками називають правого захисника, однак він також грав на обох флангах півзахисту та оборони. Саме здатність виконувати різні функції робила його корисним для тренерів у клубах і збірній. В УПЛ його профіль наразі вказує позицію захисника, зріст 175 см і вагу 73 кг.

Одним із найбільш незвичних епізодів його кар’єри стало повернення до клубу, академію якого він залишив у юному віці. Після шести років у «Динамо» Караваєв знову став гравцем «Шахтаря». Після підписання контракту він назвав цей перехід новою сторінкою кар’єри та підкреслив, що залишається вихованцем донецького клубу.

У травні 2024 року Караваєв провів 400-й професійний матч за українські клуби. На той момент на його рахунку було 257 поєдинків в УПЛ, 31 матч у Кубку України та 60 єврокубкових зустрічей. До ювілейної позначки він дійшов, виступаючи за «Севастополь», «Зорю» та «Динамо».

Футболіст розповідав, що в дитинстві займався не лише футболом: його батько був хокеїстом, тому Караваєв також грав у хокей. В одному з інтерв’ю він говорив, що хотів би спробувати катання на лижах, але відклав це заняття до завершення футбольної кар’єри через ризик травми. Серед варіантів відпочинку він називав поїздки в гори разом із сім’єю.

Про особисте життя Караваєва у відкритих джерелах є інформація про сім’ю. У 2020 році футболіст одружився з Інною, а в лютому 2021 року в подружжя народився син Кирило. У старших матеріалах також згадується донька футболіста від першого шлюбу.

Відповіді на питання про Олександра Караваєва

Скільки років Олександру Караваєву?

Олександр Караваєв народився 2 червня 1992 року. Станом на вересень 2026 року йому 34 роки. Місце його народження — Херсон.

Який зріст Олександра Караваєва?

За профілем Української Прем’єр-ліги, зріст футболіста становить 175 см, вага — 73 кг. У старішій анкеті УАФ зазначено 174 см і 72 кг, тому показники в різних профілях незначно відрізняються.

За який клуб зараз грає Караваєв?

У червні 2026 року футболіст повернувся до донецького «Шахтаря». Він підписав контракт до 30 червня 2028 року як вільний агент після завершення співпраці з «Динамо». УПЛ також вказує «Шахтар» як його поточний клуб.

Скільки матчів Караваєв провів за збірну?

Караваєв дебютував за національну збірну у 2015 році. За даними «Шахтаря», станом на червень 2026 року він зіграв 50 матчів за головну команду країни, забив три голи та зробив 13 результативних передач.

Які трофеї виграв Олександр Караваєв?

У складі «Динамо» Караваєв двічі ставав чемпіоном України — у 2021 та 2025 роках. Він також тричі вигравав Кубок України та двічі Суперкубок України. Перший із цих трофеїв — Суперкубок України — футболіст здобув у дебютному матчі за «Динамо» у 2019 році.