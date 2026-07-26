Олександр Хижняк: біографія та цікаві факти про українського боксера

Олександр Хижняк — український боксер, один із найтитулованіших представників аматорського боксу сучасності. Він є олімпійським чемпіоном Парижа-2024, чемпіоном світу, чемпіоном Європи та багаторазовим переможцем міжнародних турнірів. Завдяки агресивному стилю ведення бою спортсмен отримав прізвисько «Полтавський танк». Протягом кар’єри Хижняк став одним із лідерів збірної України з боксу та неодноразово визнавався найкращим боксером престижних міжнародних змагань. У 2026 році він продовжив спортивну кар’єру, дебютував на професійному рингу та залишається одним із найвідоміших українських боксерів.

Біографія

Олександр Олександрович Хижняк народився 3 серпня 1995 року в Полтаві. Боксом почав займатися ще в дитинстві під керівництвом свого батька — тренера Олександра Хижняка-старшого. Навчався у Полтавській загальноосвітній школі №26, а згодом закінчив Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка.

На міжнародному рівні про Хижняка заговорили ще у 2012 році, коли він став чемпіоном світу серед молоді. У 2013 році почав регулярно виступати за національну збірну України, а також представляв команду «Українські отамани» у Всесвітній серії боксу (WSB). У 2015 році завоював бронзову медаль Європейських ігор у Баку.

Найуспішнішим у його кар’єрі став 2017 рік. Спочатку Хижняк здобув золоту медаль чемпіонату Європи в Харкові, а згодом став чемпіоном світу в Гамбурзі. Після перемоги на світовій першості його визнали найкращим боксером турніру незалежно від вагової категорії. Саме тоді спортсмен остаточно закріпився серед світових лідерів аматорського боксу.

У 2019 році Олександр став чемпіоном Європейських ігор у Мінську. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 він упевнено дійшов до фіналу, однак у вирішальному бою поступився бразильцю Еберту Консейсану та здобув срібну медаль. Попри поразку, Хижняк залишився одним із найсильніших боксерів світу у своїй ваговій категорії.

У 2023 році він вдруге став чемпіоном Європейських ігор, що дозволило кваліфікуватися на Олімпіаду в Парижі. На Іграх 2024 року українець переміг представників Угорщини, Бразилії, Куби та Казахстану, завоювавши золоту олімпійську медаль. Цей успіх став головним досягненням у його спортивній кар’єрі.

Після перемоги в Парижі Хижняк продовжив виступати в аматорському боксі, а у 2026 році дебютував на професійному рингу. Свій перший професійний поєдинок він завершив достроковою перемогою нокаутом. Також спортсмен заявляв, що прагне поєднувати професійну кар’єру з виступами в олімпійському циклі.

Цікаві факти

Олександра Хижняка називають «Полтавським танком» через його постійний атакувальний стиль боксу. Це прізвисько закріпилося за спортсменом ще під час міжнародних турнірів і стало добре відомим уболівальникам.

Головним тренером боксера протягом усієї кар’єри є його батько. Сам Хижняк неодноразово наголошував, що саме родина стала визначальним фактором його спортивного становлення.

Перед Олімпійськими іграми 2024 року спортсмен відмовився від спілкування із журналістами до завершення своїх виступів. Таке рішення пояснили бажанням максимально зосередитися на підготовці та уникнути будь-яких зовнішніх факторів, які могли вплинути на результат.

У липні 2026 року після видовищної перемоги Хижняка на боксерському шоу, організованому Олександром Усиком, сам чемпіон світу привітав полтавського спортсмена з успішним виступом. Подія привернула значну увагу українських уболівальників і стала одним із найпомітніших моментів у професійній кар’єрі Хижняка.

Інформація про дружину, дітей або інші подробиці особистого життя Олександра Хижняка у відкритих офіційних джерелах практично відсутня. Сам спортсмен переважно не коментує приватне життя, зосереджуючись на спортивній кар’єрі.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Олександру Хижняку?

Олександр Хижняк народився 3 серпня 1995 року в Полтаві. У серпні 2026 року йому виповнюється 31 рік.

Які головні досягнення Олександра Хижняка?

Він є олімпійським чемпіоном Парижа-2024, срібним призером Олімпіади в Токіо, чемпіоном світу 2017 року, чемпіоном Європи та дворазовим переможцем Європейських ігор. Також спортсмен неодноразово вигравав міжнародні турніри серії Strandzha та чемпіонати України.

Чому Олександра Хижняка називають «Полтавським танком»?

Таке прізвисько він отримав завдяки агресивній манері ведення бою. Хижняк майже завжди працює першим номером, постійно пресингує суперників і підтримує високий темп протягом усього поєдинку.

Хто тренує Олександра Хижняка?

Головним наставником спортсмена є його батько Олександр Хижняк-старший. Саме під його керівництвом боксер пройшов шлях від дитячих секцій до перемоги на Олімпійських іграх.

Що відомо про особисте життя Олександра Хижняка?

У відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про дружину чи дітей спортсмена. Хижняк практично не розповідає про особисте життя та рідко коментує теми, не пов’язані зі спортом.