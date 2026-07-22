Олександр Гарбарчук: біографія та цікаві факти про заслуженого артиста України

Олександр Гарбарчук — український танцівник, заслужений артист України, багаторічний соліст театру танцю «Життя». Найбільшу популярність він здобув як учасник команди Руслани, яка принесла Україні першу перемогу на пісенному конкурсі «Євробачення» у 2004 році з композицією «Дикі танці». Протягом десятиліть Гарбарчук був одним із провідних артистів колективу та виступав на сотнях концертів в Україні й за кордоном. У липні 2026 року стало відомо про його смерть після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

Біографія

Олександр Гарбарчук народився 13 грудня 1973 року у Львові. Відомо, що навчався у Національному університеті «Львівська політехніка», однак професійний шлях пов’язав із хореографічним мистецтвом. На початку кар’єри працював артистом балету Вроцлавської опери в Польщі, після чого повернувся до України.

Більшу частину творчого життя Гарбарчук присвятив театру танцю «Життя». До колективу він прийшов ще молодим артистом і за понад 25 років став одним із його провідних солістів. Колеги неодноразово зазначали, що без нього було важко уявити творчий склад театру.

У 2004 році Олександр Гарбарчук увійшов до команди Руслани, яка представляла країну на «Євробаченні» у Стамбулі. Саме постановка «Диких танців» із потужною хореографією принесла Україні першу в історії перемогу на міжнародному конкурсі. Після цього артист разом зі співачкою взяв участь у численних гастрольних турах та концертних програмах у різних країнах світу.

За внесок у розвиток українського мистецтва Гарбарчуку було присвоєно звання заслуженого артиста України. У професійному середовищі його знали як одного з ключових виконавців театру «Життя», який поєднував сценічну майстерність із багаторічною відданістю колективу.

У 2021 році в артиста діагностували рак шлунка. Колеги та прихильники неодноразово організовували благодійні збори на лікування. Попри операції та терапію, стан здоров’я поступово погіршувався. Олександр Гарбарчук помер у ніч на 21 липня 2026 року.

Цікаві факти

Одним із найвідоміших етапів творчої кар’єри Гарбарчука став виступ на «Євробаченні-2004». Він був одним із танцівників легендарного номера «Дикі танці», який став символом першої української перемоги на конкурсі.

Руслана неодноразово називала Олександра своїм найближчим другом та багаторічним сценічним партнером. За її словами, вони разом об’їздили світ і дали сотні, а можливо й тисячі концертів.

У відкритих джерелах є інформація, що дружину артиста звали Надія, а також згадується донька Злата, яка після смерті батька поділилася спогадами про нього. Інших підтверджених відомостей про особисте життя родини Гарбарчука практично не публікувалося.

Скандалів, кримінальних проваджень чи публічних конфліктів, пов’язаних з Олександром Гарбарчуком, у відкритих джерелах не зафіксовано. Натомість останні роки життя були пов’язані з боротьбою проти важкої хвороби, на лікування якої збирали кошти друзі, колеги та небайдужі українці.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Олександр Гарбарчук?

Олександр Гарбарчук — український танцівник, заслужений артист України та соліст театру танцю «Життя». Найбільшу популярність отримав завдяки участі у постановці Руслани на «Євробаченні-2004». Він понад чверть століття працював у професійному хореографічному колективі.

Скільки років було Олександру Гарбарчуку?

Олександр Гарбарчук народився 13 грудня 1973 року. Він помер 21 липня 2026 року після тривалої боротьби з раком шлунка. На момент смерті йому було 52 роки.

Чому Олександр Гарбарчук став відомим?

Широку популярність артисту принесла участь у переможному виступі Руслани на «Євробаченні» у 2004 році. Саме хореографія «Диких танців» стала однією з візитівок цього номера. Після конкурсу він продовжив активну концертну діяльність.

Від чого помер Олександр Гарбарчук?

Причиною смерті став рак шлунка. Захворювання було діагностоване у 2021 році. Попри лікування та підтримку колег і шанувальників, врятувати артиста не вдалося.

Чи відома інформація про сім’ю Олександра Гарбарчука?

У відкритих джерелах згадується, що дружину артиста звали Надія. Також відомо про доньку Злату, яка після смерті батька опублікувала зворушливі спогади. Інших достовірно підтверджених подробиць про родину чи приватне життя майже не оприлюднювали.