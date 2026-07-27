Олександр Баньков: біографія та цікаві факти про колишнього держсекретаря МЗС
2026-27-07    88

Олександр Баньков: біографія та цікаві факти про колишнього держсекретаря МЗС

Олександр Баньков — український дипломат і державний службовець, який у 2020–2024 роках обіймав посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ України. До призначення на адміністративну посаду він працював у системі української дипломатичної служби, займаючись питаннями консульської роботи та міжнародного співробітництва. У липні 2026 року його ім’я опинилося в центрі уваги після того, як Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому державному секретарю МЗС у справі про можливе заволодіння понад 37 млн грн благодійних внесків. Офіційно ім’я підозрюваного правоохоронці не називали, однак зазначений у повідомленні період перебування на посаді збігається з каденцією Банькова. Водночас будь-яка особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Біографія

Олександр Баньков є кадровим дипломатом. Вищу освіту здобув у сфері міжнародних відносин та державного управління. Протягом багатьох років працював у структурі Міністерства закордонних справ України, займаючи різні дипломатичні та адміністративні посади.

У 2014 році Банькова було призначено директором Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ. На цій посаді він координував питання захисту прав громадян за кордоном, діяльність консульських установ та оформлення документів для українців, які перебували за межами держави.

У липні 2020 року Кабінет Міністрів призначив Олександра Банькова державним секретарем Міністерства закордонних справ. Державний секретар є найвищою посадовою особою державної служби в міністерстві та відповідає за організацію роботи апарату, кадрову політику, фінансове забезпечення та адміністративне управління.

На посаді державного секретаря Баньков працював за кількох міністрів закордонних справ. Його каденція припала на період пандемії COVID-19, евакуації українських громадян із різних країн світу, а також на початок повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році, коли навантаження на дипломатичну службу суттєво зросло.

У липні 2026 року НАБУ повідомило про підозру колишньому державному секретарю МЗС у справі щодо можливого заволодіння понад 37 млн грн благодійних внесків, які міжнародні донори перераховували на підтримку України після початку повномасштабного вторгнення. У повідомленні ім’я посадовця офіційно не зазначалося, однак часові межі перебування на посаді збігаються з періодом роботи Олександра Банькова.

Цікаві факти

Олександр Баньков більшу частину професійної кар’єри провів у дипломатичній службі та тривалий час не був публічною політичною фігурою. Основна його діяльність стосувалася адміністративного управління системою МЗС та консульського напряму.

Під час пандемії COVID-19 Департамент консульської служби, який він раніше очолював, координував повернення українських громадян із різних країн світу та організацію консульської допомоги в умовах обмеженого міжнародного сполучення.

Найбільш резонансною подією, пов’язаною з його ім’ям, стало повідомлення НАБУ у липні 2026 року про підозру колишньому державному секретарю МЗС. За версією слідства, організована схема могла використовувати благодійні внески міжнародних донорів, які спрямовувалися на підтримку України. Остаточну оцінку цим обставинам має надати суд.

У відкритих офіційних джерелах відсутня достовірна інформація про сімейний стан, дружину, дітей, захоплення або особисте життя Олександра Банькова. Також не оприлюднювалися підтверджені дані щодо його зросту чи офіційних сторінок у соціальних мережах.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Олександр Баньков?

Олександр Баньков — український дипломат і державний службовець. У 2020–2024 роках він обіймав посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ України. До цього працював директором Департаменту консульської служби МЗС.

Яку посаду займав Олександр Баньков?

Найвідомішою посадою Банькова є державний секретар Міністерства закордонних справ. Він відповідав за адміністративне управління апаратом міністерства, кадрові питання, фінансове забезпечення та організацію роботи державної служби в МЗС.

Чому ім’я Олександра Банькова згадується у 2026 році?

У липні 2026 року НАБУ повідомило про підозру колишньому державному секретарю МЗС у справі про можливе заволодіння благодійними внесками на суму понад 37 млн грн. Ім’я підозрюваного офіційно не розголошувалося, однак зазначений правоохоронцями період перебування на посаді збігається з каденцією Банькова. Остаточне рішення щодо справи має ухвалити суд.

Що відомо про освіту Олександра Банькова?

У відкритих джерелах зазначається, що він має освіту у сфері міжнародних відносин та багато років працював у системі української дипломатичної служби. Детальна інформація про навчальні заклади офіційно практично не публікувалася.

Що відомо про особисте життя Олександра Банькова?

У відкритих офіційних джерелах немає підтверджених відомостей про його дружину, дітей, сімейний стан чи хобі. Також відсутня достовірна інформація щодо особистих сторінок у соціальних мережах або інших деталей приватного життя.

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