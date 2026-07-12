Олег Жданов: біографія та цікаві факти про військового експерта
2026-12-07    59

Олег Жданов: біографія та цікаві факти про військового експерта

Олег Жданов — український військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, колишній офіцер Генерального штабу та один із найвідоміших коментаторів військово-політичних подій. Широку популярність він здобув завдяки регулярним аналітичним коментарям щодо безпекової ситуації, реформування армії та російсько-української війни. Його прогнози та оцінки часто цитують українські медіа, хоча окремі з них стають предметом дискусій серед інших експертів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Жданов став одним із найвпізнаваніших військових аналітиків в українському інформаційному просторі. Водночас він не обіймає офіційних посад у чинному військовому командуванні та висловлює власні експертні оцінки.

В тему: Військова аналітика в Україні: хто формує картину війни

Біографія

Олег Володимирович Жданов народився 3 липня 1966 року в Дрездені (тодішня Німецька Демократична Республіка), де його батько проходив військову службу.

У 1987 році він закінчив вище військове командне училище протиповітряної оборони. Після випуску проходив службу на офіцерських посадах у військах ППО.

Після здобуття Україною незалежності продовжив службу у Збройних силах України. Працював у структурі Генерального штабу ЗСУ, брав участь у питаннях оперативного планування та військового управління. Має військове звання полковника запасу.

Після звільнення зі служби почав займатися військовою аналітикою та консалтингом у сфері безпеки. Регулярно виступав експертом у телевізійних ефірах, друкованих та онлайн-медіа, коментуючи питання оборони, міжнародної безпеки та розвитку Збройних сил України.

Після 2014 року Жданов активно аналізував перебіг бойових дій на сході України, реформування української армії та міжнародну військову допомогу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року він став регулярно публікувати щоденні відеоогляди воєнної ситуації, які набрали значну аудиторію на цифрових платформах.

Сьогодні Олег Жданов продовжує публічну діяльність як незалежний військовий експерт, коментуючи перебіг війни, міжнародну політику, питання озброєння, санкцій та безпекової співпраці України із західними партнерами.

Цікаві факти

Олег Жданов має багаторічний досвід військової служби, однак більшу популярність здобув уже після завершення кар’єри офіцера як незалежний аналітик.

Його прогнози щодо перебігу війни регулярно стають предметом обговорення серед експертів. Частина оцінок справджується, інші викликають критику або дискусії, що є характерним для військової аналітики в умовах швидкої зміни обстановки.

Після 2022 року Жданов став одним із найпопулярніших українських військових коментаторів на YouTube та інших цифрових платформах, де регулярно публікує аналітичні огляди.

Особисте життя експерт практично не коментує. У відкритих джерелах відсутня достовірна інформація про його дружину, дітей або сімейний стан, тому ці дані не можуть бути підтверджені.

Серед основних тем його публічних виступів — військова стратегія, міжнародні відносини, оборонна політика, озброєння, діяльність НАТО та перебіг російсько-української війни.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Олегу Жданову?

Олег Жданов народився 3 липня 1966 року. Його вік залежить від дати перегляду матеріалу. Він належить до покоління українських офіцерів, які проходили службу ще за радянських часів, а згодом — у Збройних силах України.

Чи є Олег Жданов чинним військовослужбовцем?

Ні. Олег Жданов є полковником запасу. Він не займає посад у Генеральному штабі чи Міністерстві оборони України та виступає як незалежний військовий експерт.

Яку освіту має Олег Жданов?

Він здобув вищу військову освіту, закінчивши військове командне училище протиповітряної оборони. Саме ця освіта стала основою його подальшої офіцерської кар’єри та експертної діяльності.

Чому Олег Жданов став відомим?

Найбільшу популярність він отримав після 2014 року, а особливо після початку повномасштабної війни у 2022 році. Його регулярні аналітичні огляди військової ситуації привернули широку аудиторію в Україні та за її межами.

Чи відомо щось про особисте життя Олега Жданова?

Олег Жданов не робить своє особисте життя публічним. У відкритих достовірних джерелах немає підтвердженої інформації про його дружину, дітей або інші деталі родини, тому такі відомості не можуть бути наведені як встановлений факт.

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