Олег Синєгубов: біографія та цікаві факти про політика

Олег Синєгубов — український державний діяч, юрист і політик, який з грудня 2021 року очолює Харківську обласну державну (нині — обласну військову) адміністрацію. Широку відомість він отримав після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли став одним із головних спікерів регіону щодо ситуації на Харківщині. До цього Синєгубов працював на керівних посадах у Полтавській області та мав досвід державної служби. Його діяльність пов’язана з реформою децентралізації, питаннями регіонального розвитку та організацією роботи цивільної адміністрації в умовах війни. У липні 2026 року ім’я Олега Синєгубова знову активно згадувалося у ЗМІ на тлі повідомлень про можливі кадрові зміни в Кабінеті Міністрів.

Біографія

Олег Васильович Синєгубов народився 10 серпня 1983 року в Харкові.

Вищу освіту здобув у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (на той час — Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого), де навчався за спеціальністю «Правознавство». Згодом захистив кандидатську дисертацію у галузі юридичних наук.

Кар’єру розпочав у сфері права. Працював у приватному секторі та займався адвокатською діяльністю. Також викладав у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

У листопаді 2019 року указом президента України був призначений головою Полтавської обласної державної адміністрації. На цій посаді працював до грудня 2021 року. У цей період область реалізовувала інфраструктурні проєкти, а також заходи в межах адміністративно-територіальної реформи та децентралізації.

24 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Харківська ОДА була реорганізована у Харківську обласну військову адміністрацію, а Синєгубов очолив її роботу. Він координував діяльність органів влади в області, питання евакуації населення, гуманітарного забезпечення, ліквідації наслідків обстрілів та взаємодії із Збройними силами України.

Протягом війни регулярно інформував громадськість про наслідки російських атак, перебіг евакуаційних заходів, відновлення критичної інфраструктури та ситуацію на фронті в межах Харківської області.

Цікаві факти

Олег Синєгубов є кандидатом юридичних наук та автором низки наукових публікацій у сфері адміністративного права і державного управління.

Після початку повномасштабної війни він став одним із найвідоміших керівників регіональних військових адміністрацій завдяки щоденним офіційним зверненням щодо безпекової ситуації на Харківщині.

У професійній діяльності неодноразово відзначав важливість цифровізації державного управління та розвитку електронних сервісів.

Інформація про особисте життя посадовця є обмеженою. Відомо, що він одружений та виховує дітей, однак сім’я практично не бере участі у публічному житті.

У різні періоди його ім’я з’являлося серед можливих кандидатів на посади в центральних органах виконавчої влади. Станом на середину липня 2026 року офіційних рішень щодо такого призначення не було ухвалено.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Олегу Синєгубову?

Олег Синєгубов народився 10 серпня 1983 року. Його вік залежить від поточної дати. Він належить до покоління керівників, які прийшли на високі державні посади після 2019 року.

Яку освіту має Олег Синєгубов?

Він закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». Також має науковий ступінь кандидата юридичних наук та займався викладацькою діяльністю.

Які посади обіймав Олег Синєгубов?

У різний час працював юристом, адвокатом і викладачем. З 2019 по 2021 рік очолював Полтавську ОДА. З грудня 2021 року є головою Харківської обласної державної, а згодом військової адміністрації.

Чим відомий Олег Синєгубов?

Найбільшу публічну впізнаваність він отримав після початку повномасштабної війни Росії проти України. Саме він регулярно повідомляв про ситуацію в Харківській області, наслідки обстрілів, евакуацію населення та роботу місцевої влади під час бойових дій.

Чи є Олег Синєгубов у соціальних мережах?

Так, посадовець веде офіційні сторінки у соціальних мережах, де публікує інформацію про роботу Харківської обласної військової адміністрації, оперативну ситуацію в регіоні та рішення органів влади. Особистий контент займає незначну частину його публікацій.