Олег Шутов: у Донецьку повідомили про ліквідацію сепаратиста «ДНР»
2026-07-09    120

Олег Шутов: у Донецьку повідомили про ліквідацію сепаратиста «ДНР»

У тимчасово окупованому Донецьку, за даними українських ЗМІ, загинув Олег Шутов, якого називають співробітником Центру спеціальних операцій так званого «Міністерства державної безпеки ДНР». За повідомленнями джерел, українські спецслужби могли провести операцію з його ліквідації, заклавши вибуховий пристрій в автомобілі. Офіційного підтвердження загибелі Шутова або причетності українських спецслужб до вибуху наразі немає.

Шутова пов’язують із діяльністю силових структур окупаційної адміністрації та називають одним із виконавців убивства генерал-майора Головного управління розвідки Міноборони Максима Шаповала в Києві у червні 2017 року. Тоді автомобіль українського військового був підірваний у Солом’янському районі столиці. Шаповал загинув на місці, ще троє людей отримали поранення.

Окрім справи Шаповала, Шутову приписують причетність до вбивства співробітника Служби безпеки України Олександра Хараберюша. Він загинув 31 березня 2017 року в Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля. Хараберюш працював у контррозвідці СБУ та займався протидією діяльності російських спецслужб і терористичних угруповань на Донбасі.

За інформацією, яка поширюється після події, вибух стався в автомобілі Шутова на території Донецька. Обставини спрацювання вибухового пристрою, його потужність та точне місце інциденту наразі не встановлені з незалежних джерел. Так само немає підтверджених даних про інших постраждалих.

Паралельно донецькі пабліки повідомляли про атаку безпілотників, унаслідок якої у критичному стані нібито опинився голова місцевої федерації спортивної боротьби. Чи пов’язана ця інформація з повідомленнями про загибель Шутова, наразі невідомо. Сам Шутов, за відкритими згадками, очолював так звану «асоціацію дзюдо та самбо ДНР».

Повідомлення про ліквідацію Шутова з’явилися на тлі серії ударів і диверсій на територіях, контрольованих Росією та окупаційними адміністраціями. Українські спецслужби раніше неодноразово проводили операції проти представників російських силових структур, військових та осіб, яких українська сторона пов’язує з діяльністю проти України.

У випадку підтвердження особи загиблого та обставин вибуху інцидент може мати значення для розслідувань щодо замахів і вбивств українських військовослужбовців та співробітників спецслужб. Водночас твердження про безпосередню участь Шутова в конкретних злочинах мають розглядатися з урахуванням матеріалів відповідних кримінальних проваджень та судових рішень.

На цей момент ключовими невстановленими обставинами залишаються спосіб підриву автомобіля, організатори операції та мотив. Також потребує офіційного підтвердження інформація про те, що загиблий справді був співробітником структури так званого «МДБ ДНР» і мав стосунок до операцій проти українських силовиків.

війна в Україні, Максим Шаповал, МДБ ДНР, Олег Шутов, Олександр Хараберюш
Останні новини
Яке церковне свято 8 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 8 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
8 вересня 2026 року православна церква відзначає Різдво Пресвятої Богородиці читать далее
07-09, 16:10
ТЦК не мають права затримувати людей під час тривоги

ТЦК не мають права затримувати людей під час тривоги
Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають повноважень читать далее
07-09, 15:49
РФ може воювати ще щонайменше два роки, ГУР

РФ може воювати ще щонайменше два роки, ГУР
Керівник Головного управління розвідки Кирило Іващенко заявив, що Росія, попри читать далее
07-09, 15:30
Олег Шутов: у Донецьку повідомили про ліквідацію сепаратиста «ДНР»

Олег Шутов: у Донецьку повідомили про ліквідацію сепаратиста «ДНР»
У тимчасово окупованому Донецьку, за даними українських ЗМІ, загинув Олег читать далее
07-09, 15:02
У Києві скоротять комендантську годину: з 00:00–05:00 до 01:00–05:00

У Києві скоротять комендантську годину: з 00:00–05:00 до 01:00–05:00
У Києві скоротять комендантську годину на одну годину — з читать далее
07-09, 14:58
Єлизавету Івахненко взяли під варту: ВАКС визначив 20 млн грн застави

Єлизавету Івахненко взяли під варту: ВАКС визначив 20 млн грн застави
У понеділок, 7 вересня 2026 року, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) читать далее
07-09, 14:07
Вікторія Маремуха-Беллє: біографія та цікаві факти про акторку та блогерку

Вікторія Маремуха-Беллє: біографія та цікаві факти про акторку та блогерку
Вікторія Маремуха-Беллє — українська акторка, модель і блогерка, яка стала читать далее
07-09, 09:44
Владислав Ільїн: біографія та цікаві факти про пластуна

Владислав Ільїн: біографія та цікаві факти про пластуна
Владислав Ільїн — український військовослужбовець і вихованець «Пласту», який загинув читать далее
07-09, 09:41
Єлизавета Івахненко: біографія та цікаві факти про фігурантку справи НАБУ

Єлизавета Івахненко: біографія та цікаві факти про фігурантку справи НАБУ
Єлизавета Івахненко — аспірантка Національного університету «Одеська юридична академія», яка читать далее
07-09, 09:39
Телеведучу Сару Халіфу засудили до смертної кари

Телеведучу Сару Халіфу засудили до смертної кари
Суд у Каїрі 5 вересня засудив єгипетську телеведучу Сару Халіфу читать далее
07-09, 09:36
Українців попередили про можливий тривалий дефіцит ліків

Українців попередили про можливий тривалий дефіцит ліків
Економіст Олексій Кущ заявив, що в Україні не очікується масового читать далее
07-09, 09:31
АдГ здобула рекордну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт

АдГ здобула рекордну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт
Партія «Альтернатива для Німеччини» (АдГ) здобула рекордні 43,8% голосів на читать далее
07-09, 09:29
Уіткофф анонсував тристоронні переговори РФ, США та України

Уіткофф анонсував тристоронні переговори РФ, США та України
Спецпредставник президента США Стів Уіткофф заявив у Києві, що про читать далее
06-09, 20:47
ЗМІ розкрили можливі деталі нового мирного плану Трампа

ЗМІ розкрили можливі деталі нового мирного плану Трампа
Українське видання «Главком» опублікувало можливі деталі нового мирного плану щодо читать далее
06-09, 20:43
Декриміналізація порно може принести Україні $25 млн на рік

Декриміналізація порно може принести Україні $25 млн на рік
Україна розглядає можливість декриміналізації дорослого порнографічного контенту та його оподаткування, читать далее
06-09, 17:51
Яке церковне свято 7 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 7 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
7 вересня 2026 року православна церква відзначає Передсвято Різдва Пресвятої читать далее
06-09, 15:04
Сергій Кропива: біографія та цікаві факти про посадовця Офісу генпрокурора

Сергій Кропива: біографія та цікаві факти про посадовця Офісу генпрокурора
Сергій Кропива — український правоохоронець і державний службовець, який тривалий читать далее
06-09, 14:27
Наталі Портман втретє стала мамою: що відомо про дитину

Наталі Портман втретє стала мамою: що відомо про дитину
45-річна американська акторка Наталі Портман втретє стала мамою — дитина читать далее
06-09, 10:22
Ушаков розповів про переговори Путіна з Віткоффом і Кушнером

Ушаков розповів про переговори Путіна з Віткоффом і Кушнером
У Москві 5 вересня президент РФ Володимир Путін провів понад читать далее
06-09, 10:17
Руслан Кравченко: біографія та цікаві факти про генпрокурора

Руслан Кравченко: біографія та цікаві факти про генпрокурора
Руслан Андрійович Кравченко — український прокурор і державний діяч, який читать далее
06-09, 10:13
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар