Олег Шутов: у Донецьку повідомили про ліквідацію сепаратиста «ДНР»

У тимчасово окупованому Донецьку, за даними українських ЗМІ, загинув Олег Шутов, якого називають співробітником Центру спеціальних операцій так званого «Міністерства державної безпеки ДНР». За повідомленнями джерел, українські спецслужби могли провести операцію з його ліквідації, заклавши вибуховий пристрій в автомобілі. Офіційного підтвердження загибелі Шутова або причетності українських спецслужб до вибуху наразі немає.

Шутова пов’язують із діяльністю силових структур окупаційної адміністрації та називають одним із виконавців убивства генерал-майора Головного управління розвідки Міноборони Максима Шаповала в Києві у червні 2017 року. Тоді автомобіль українського військового був підірваний у Солом’янському районі столиці. Шаповал загинув на місці, ще троє людей отримали поранення.

Окрім справи Шаповала, Шутову приписують причетність до вбивства співробітника Служби безпеки України Олександра Хараберюша. Він загинув 31 березня 2017 року в Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля. Хараберюш працював у контррозвідці СБУ та займався протидією діяльності російських спецслужб і терористичних угруповань на Донбасі.

За інформацією, яка поширюється після події, вибух стався в автомобілі Шутова на території Донецька. Обставини спрацювання вибухового пристрою, його потужність та точне місце інциденту наразі не встановлені з незалежних джерел. Так само немає підтверджених даних про інших постраждалих.

Паралельно донецькі пабліки повідомляли про атаку безпілотників, унаслідок якої у критичному стані нібито опинився голова місцевої федерації спортивної боротьби. Чи пов’язана ця інформація з повідомленнями про загибель Шутова, наразі невідомо. Сам Шутов, за відкритими згадками, очолював так звану «асоціацію дзюдо та самбо ДНР».

Повідомлення про ліквідацію Шутова з’явилися на тлі серії ударів і диверсій на територіях, контрольованих Росією та окупаційними адміністраціями. Українські спецслужби раніше неодноразово проводили операції проти представників російських силових структур, військових та осіб, яких українська сторона пов’язує з діяльністю проти України.

У випадку підтвердження особи загиблого та обставин вибуху інцидент може мати значення для розслідувань щодо замахів і вбивств українських військовослужбовців та співробітників спецслужб. Водночас твердження про безпосередню участь Шутова в конкретних злочинах мають розглядатися з урахуванням матеріалів відповідних кримінальних проваджень та судових рішень.

На цей момент ключовими невстановленими обставинами залишаються спосіб підриву автомобіля, організатори операції та мотив. Також потребує офіційного підтвердження інформація про те, що загиблий справді був співробітником структури так званого «МДБ ДНР» і мав стосунок до операцій проти українських силовиків.