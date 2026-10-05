Олег Шаварський: біографія та цікаві факти про народного артиста

Олег Шаварський — український актор театру і кіно, народний артист України, педагог та багаторічний актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. 4 жовтня 2026 року стало відомо про його смерть у віці 80 років. Більшу частину професійного життя він пов’язав із театром Франка, де працював із 1972 року, а також із Київським національним університетом театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Шаварський зіграв десятки сценічних ролей, серед яких роботи у виставах «Тев’є-Тевель», «Мартин Боруля», «Ревізор», «Назар Стодоля» та «Річард III». Паралельно він понад три десятиліття займався викладацькою роботою та виховав кілька поколінь українських акторів.

Біографія

Олег Микитович Шаварський народився 8 липня 1946 року в селі Кремінна Городоцького району Хмельницької області. Таку дату і місце народження вказує офіційна біографія Національного театру імені Івана Франка, а дата 8 липня 1946 року також наведена в енциклопедичних та довідкових матеріалах. Водночас окремі російськомовні кінодовідники помилково або без пояснення зазначають 18 липня, тому для біографії коректніше використовувати дані театру Франка та українських довідкових джерел.

У 1968 році Шаварський закінчив акторський факультет Київського державного театрального інституту імені Карпенка-Карого. Саме того року він розпочав професійну діяльність на сцені театру імені Івана Франка. У 1970–1972 роках актор працював у Житомирському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги, після чого повернувся до театру Франка, з яким надалі був пов’язаний протягом десятиліть.

У 1975 році Шаварський завершив режисерський факультет того самого театрального інституту. Поєднання акторської та режисерської освіти стало основою для подальшої роботи не лише на сцені, а й у педагогіці. У театрі він грав у постановках різних жанрів і працював із творами української та світової драматургії.

Серед найбільш відомих сценічних робіт Шаварського — ролі у виставах «Тев’є-Тевель», «Мартин Боруля», «Ревізор», «Назар Стодоля», «За двома зайцями» та «Річард III». В офіційному репертуарі театру Франка також зазначена його участь у постановці «Річард III», де він виконував роль кардинала Борчера, архієпископа Кентерберійського, а у «Тев’є-Тевелі» — батюшки.

Окремим напрямом роботи стала педагогічна діяльність. З 1989 року Шаварський викладав акторську майстерність у КНУТКіТ імені Карпенка-Карого, згодом став доцентом кафедри акторського мистецтва та режисури драми і професором. Він також був художнім керівником акторських курсів. Серед його учнів згадуються Ірина Лановенко, Катерина Свириденко, Олександр Форманчук та Олександр Печериця.

У 1995 році Шаварський отримав звання народного артиста України. У 2020 році він став лауреатом премії імені Мар’яна Крушельницького Національної спілки театральних діячів України. Організація назвала його серед лауреатів як актора Національного театру імені Івана Франка та професора КНУТКіТ.

Шаварський працював і в кінематографі. Він був серед акторів українського телефільму «Царівна» 1993 року за мотивами твору Ольги Кобилянської, виробленого студією «Укртелефільм». У кінодовідниках також зазначають його участь у стрічках «Стамбульський транзит», «Конотопська відьма» та інших проєктах.

4 жовтня 2026 року Національний театр імені Івана Франка повідомив про смерть Шаварського. Театр зазначив, що його творчий шлях був невіддільний від сцени, глядача та мистецтва, якому актор присвятив більшу частину життя. Причину смерті у відкритому повідомленні не назвали.

Цікаві факти

Шаварський не обмежував свою професійну діяльність акторською роботою. У 2016 році він розповідав, що за майже пів століття в театрі Франка застав кілька різних етапів його історії: період театру корифеїв, двадцятирічний період, пов’язаний із режисурою Сергія Данченка, роки художнього керівництва Богдана Ступки та новий етап за Станіслава Мойсеєва. В інтерв’ю він наголошував, що театр змінюється разом із поколіннями, але головним показником його життєздатності залишається глядач.

Актор також виконував ролі, пов’язані з постаттю Івана Франка. У виставі «Таїна буття» він зіграв письменника разом із Дмитром Черновим, який представляв інший період життя Франка. Шаварський розповідав, що свого часу йому пропонували зіграти Франка, однак ця роль так і не стала частиною його сценічного репертуару в традиційному форматі.

Педагогічна спадщина Шаварського помітна через його учнів. Іван Шаран, який згодом став актором театру Франка, навчався на акторському факультеті КНУТКіТ у майстерні Шаварського та завершив навчання у 2017 році. Університетські матеріали також пов’язують із його педагогічною школою Ірину Лановенко, яка працювала над дипломною постановкою студентів майстерні Шаварського.

Шаварський був пов’язаний не лише з театральною сценою, а й із професійною театральною спільнотою. Його обирали до складу журі театральних фестивалів як народного артиста України та художнього керівника акторського курсу КНУТКіТ. Це свідчить про його роль не тільки як виконавця, а й як педагога та представника професійного середовища.

У бібліографічних матеріалах Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського збереглися згадки про творчий портрет Шаварського та його сценічні роботи. Зокрема, у театральній бібліографії зафіксовано публікацію 2007 року про ролі актора в Національному театрі імені Івана Франка, а також фотографічні матеріали за його участю.

Відповіді на питання про Олега Шаварського

Хто такий Олег Шаварський?

Олег Шаварський — український актор театру і кіно, народний артист України та педагог. Основну частину кар’єри він провів у Національному театрі імені Івана Франка. Паралельно багато років викладав акторську майстерність у КНУТКіТ імені Карпенка-Карого.

Коли помер Олег Шаварський?

Про смерть Олега Шаварського повідомили 4 жовтня 2026 року. На той момент йому було 80 років. Театр Франка не повідомив публічно причину смерті.

Де працював Олег Шаварський?

Після початку професійної кар’єри у 1968 році він працював у театрі імені Івана Франка, а в 1970–1972 роках — у Житомирському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. З 1972 року знову був актором театру Франка. Із 1989 року Шаварський також викладав у КНУТКіТ.

Які найвідоміші ролі Олега Шаварського?

До помітних сценічних робіт актора належать ролі у виставах «Тев’є-Тевель», «Мартин Боруля», «Ревізор», «Назар Стодоля», «За двома зайцями» та «Річард III». У репертуарі театру Франка окремо зазначена його роль кардинала Борчера в «Річарді III». Він також працював у кіно й телебаченні, зокрема у «Царівні».

Які нагороди отримав Олег Шаварський?

У 1995 році Шаварському присвоїли звання народного артиста України. У 2020 році він став лауреатом премії імені Мар’яна Крушельницького Національної спілки театральних діячів України. Премію присудили йому як актору театру Франка та професору КНУТКіТ.