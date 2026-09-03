Олег Храмов: біографія та цікаві факти про співробітника СБУ

Олег Храмов — український посадовець і співробітник Служби безпеки України, який у 2023–2026 роках очолював Департамент охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. Його ім’я стало широко згадуватися у медіа 2 вересня 2026 року після указу президента Володимира Зеленського про звільнення з посади. Храмов керував одним із профільних підрозділів СБУ понад три роки — від 6 березня 2023 року до 2 вересня 2026 року. У відкритих офіційних джерелах доступна обмежена інформація про його попередню кар’єру, освіту та особисте життя. Саме тому найбільш документально підтверджена частина біографії Олега Храмова пов’язана з його призначенням і роботою на посаді начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ.

Біографія

Повне ім’я посадовця — Олег Віталійович Храмов. Офіційно його призначення начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України відбулося 6 березня 2023 року.

Того дня президент Володимир Зеленський підписав указ №135/2023 «Про призначення О. Храмова начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України». Документ передбачав призначення Храмова керівником структурного підрозділу СБУ, який відповідає за напрямки, пов’язані з охороною державної таємниці та ліцензуванням.

Призначення Олега Храмова відбулося одночасно з іншими кадровими рішеннями у структурі Служби безпеки України. Зокрема, перед його призначенням посаду начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ обіймав Ігор Носок, якого того ж дня було звільнено.

На чолі департаменту Храмов перебував три роки, п’ять місяців і 27 днів. За цей час повномасштабна війна Росії проти України суттєво підвищила значення захисту інформації, що становить державну таємницю, а також контролю за діяльністю у сферах, які потребують спеціального режиму доступу та ліцензування.

У відкритих офіційних документах, доступних станом на початок вересня 2026 року, немає докладної біографії Олега Храмова з інформацією про дату та місце народження, освіту, попередні посади, сімейний стан або захоплення. Тому ці відомості не можна достовірно заповнювати припущеннями чи даними з непідтверджених ресурсів.

2 вересня 2026 року Володимир Зеленський підписав указ №868/2026 про звільнення Олега Храмова з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. У тексті президентського указу не було зазначено причину кадрового рішення.

Звільнення відбулося в день, коли в Києві сталася резонансна сутичка зі стріляниною між окремими підрозділами СБУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони. Президент Зеленський публічно підтвердив факт інциденту та назвав його «абсолютно ганебним», після чого заявив про необхідність розслідування і кадрових рішень. Водночас офіційний указ про звільнення Храмова не містить прямого формулювання, яке б пов’язувало його звільнення саме з цією подією.

Таким чином, одночасність двох подій стала причиною їх активного обговорення в медіа, однак документально підтвердженим залишається лише факт звільнення Олега Храмова 2 вересня 2026 року. Офіційно оприлюднених причин його відставки у тексті указу немає.

Цікаві факти

Олег Храмов очолював не регіональне управління, а центральний профільний департамент Служби безпеки України. Це відрізняє його посаду від керівників обласних управлінь, оскільки діяльність департаменту пов’язана із загальнодержавним напрямом захисту інформації, що має статус державної таємниці.

Призначення та звільнення Храмова оформлювалися окремими указами президента України. Для призначення був виданий указ №135/2023 від 6 березня 2023 року, а для звільнення — указ №868/2026 від 2 вересня 2026 року.

У публічному інформаційному просторі про Храмова значно менше персональних даних, ніж про багатьох інших високопосадовців. У доступних авторитетних та офіційних джерелах не вдалося знайти підтверджених кількома джерелами відомостей про його вік, освіту, родину, дружину, дітей чи публічні захоплення.

Ще одна особливість його біографії полягає у тому, що остання масштабна хвиля згадок про Храмова в медіа виникла не через публічний виступ або окрему заяву посадовця, а через кадрове рішення президента. Його ім’я опинилося в новинному порядку денному одночасно з повідомленнями про інцидент між представниками двох українських спецслужб у Києві. Водночас прямий причинно-наслідковий зв’язок між перестрілкою та звільненням Олега Храмова потребує офіційного підтвердження. Станом на 3 вересня 2026 року в указі президента причина звільнення не вказана, тому твердження про конкретний мотив кадрового рішення не можна подавати як встановлений факт.

Відповіді на питання про Олега Храмова

Хто такий Олег Храмов?

Олег Храмов — український посадовець, який працював у системі Служби безпеки України. З 6 березня 2023 року він очолював Департамент охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. 2 вересня 2026 року президент Володимир Зеленський звільнив його з цієї посади.

Коли Олега Храмова призначили начальником департаменту СБУ?

Олега Храмова призначили на посаду 6 березня 2023 року. Відповідний указ президента України мав номер 135/2023. У документі зазначено його повне ім’я — Олег Віталійович Храмов.

Скільки часу Олег Храмов очолював департамент?

Храмов перебував на посаді від 6 березня 2023 року до 2 вересня 2026 року. Таким чином, він керував департаментом понад три з половиною роки. Його звільнення було оформлене указом президента №868/2026.

Чому Зеленський звільнив Олега Храмова?

В офіційному указі про звільнення причина кадрового рішення не зазначена. Звільнення відбулося 2 вересня 2026 року — в день резонансного інциденту між окремими підрозділами СБУ та ГУР у Києві. Однак указ не встановлює прямого зв’язку між цими подіями, тому називати перестрілку офіційно підтвердженою причиною звільнення неможливо.

Що відомо про особисте життя Олега Храмова?

У відкритих авторитетних джерелах немає достатньої кількості підтверджених відомостей про його особисте життя. Зокрема, не вдалося встановити за кількома надійними джерелами інформацію про дату народження, сімейний стан або дітей. За відсутності таких даних ці прогалини не варто заповнювати припущеннями.