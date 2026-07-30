Олег Федорів: біографія та цікаві факти про бригадного генерала СБУ

Олег Федорів — український військовослужбовець, бригадний генерал Служби безпеки України, який у 2026 році очолив Центр спеціальних операцій «А» СБУ. Його призначення відбулося указом президента Володимира Зеленського після звільнення з посади Євгена Хмари. До цього Федорів багато років працював у системі СБУ та обіймав керівні посади у підрозділах спеціального призначення. Публічної інформації про нього небагато, що є типовим для офіцерів, діяльність яких пов’язана зі спецслужбами та виконанням спеціальних операцій. Водночас його призначення стало однією з найбільш помітних кадрових змін у силовому блоці.

Біографія

Олег Федорів проходить службу в Службі безпеки України протягом багатьох років. Значна частина його професійної діяльності пов’язана із Центром спеціальних операцій «А» СБУ — елітним підрозділом, який спеціалізується на боротьбі з тероризмом, проведенні спеціальних операцій, затриманні особливо небезпечних злочинців, диверсійно-розвідувальній діяльності та виконанні бойових завдань в умовах війни.

За роки служби Федорів пройшов шлях від офіцера спецпідрозділу до керівних посад у структурі Центру «А». Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році підрозділи Центру спеціальних операцій СБУ брали участь у захисті Києва, бойових діях на сході та півдні країни, контрдиверсійних операціях, а також виконували спеціальні місії на окупованих територіях.

Олег Федорів має військове звання бригадного генерала. Дата присвоєння звання офіційно оприлюднювалася указом президента, однак деталі його службової діяльності залишаються обмеженими з міркувань державної безпеки.

У липні 2026 року Президент Володимир Зеленський призначив Олега Федоріва начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ. На цій посаді він змінив Євгена Хмару. Центр «А» входить до числа ключових бойових підрозділів СБУ та виконує широкий спектр завдань під час воєнного стану.

За час служби Олег Федорів був відзначений державними нагородами та відомчими відзнаками, однак інформація про більшість із них не розголошується через специфіку його роботи.

Цікаві факти

На відміну від багатьох інших високопосадовців, Олег Федорів практично не веде публічної діяльності. Він майже не дає інтерв’ю, не бере участі у політичних заходах та рідко згадується у відкритих джерелах.

Більшість інформації про його кар’єру стала відомою лише після офіційного призначення керівником Центру спеціальних операцій «А». До цього його ім’я практично не фігурувало у медіа.

Центр спеціальних операцій «А», який очолив Федорів, є одним із найзакритіших підрозділів сектору безпеки. Його співробітники залучаються до виконання найбільш складних та ризикованих операцій як в тилу, так і безпосередньо у районах бойових дій.

У відкритих державних реєстрах відсутня детальна інформація про сім’ю, освіту, місце народження чи особисте життя Олега Федоріва. Такі дані не розкриваються з огляду на особливості служби у спецпідрозділах.

Призначення Федоріва стало частиною кадрових змін у секторі безпеки, які проводяться під час повномасштабної війни з метою підвищення ефективності управління силовими структурами.

Відповіді на питання про Олега Федоріва

Хто такий Олег Федорів?

Олег Федорів — бригадний генерал Служби безпеки України. Він є кадровим офіцером спецслужби та багато років служить у Центрі спеціальних операцій «А». У 2026 році був призначений начальником цього підрозділу.

Яку посаду займає Олег Федорів?

З липня 2026 року він очолює Центр спеціальних операцій «А» СБУ. Це один із головних спеціальних підрозділів Служби безпеки України, який виконує антитерористичні та бойові завдання під час війни.

Що відомо про освіту Олега Федоріва?

У відкритих офіційних джерелах інформація про освіту Олега Федоріва відсутня. Державні органи не оприлюднювали цих відомостей. Жодних підтверджених даних про навчальні заклади наразі немає.

Чи відоме особисте життя Олега Федоріва?

Відкритої інформації про дружину, дітей або сімейний стан бригадного генерала немає. СБУ традиційно не розголошує персональні дані співробітників спеціальних підрозділів. Тому будь-які непідтверджені повідомлення щодо особистого життя не мають офіційного підтвердження.

Чому призначення Олега Федоріва привернуло увагу?

Його призначення відбулося на тлі кадрових змін у силовому секторі під час війни. Центр спеціальних операцій «А» відіграє важливу роль у забезпеченні державної безпеки та проведенні спеціальних операцій. Саме тому зміна керівника цього підрозділу стала помітною подією.