Олег Дорощук: біографія та цікаві факти про українського легкоатлета

Олег Дорощук — український легкоатлет, який спеціалізується на стрибках у висоту та входить до числа найсильніших представників цієї дисципліни в Європі. За кілька років він пройшов шлях від успішного юніора до одного з лідерів на міжнародній арені. Спортсмен представляє Україну на чемпіонатах світу, Європи та інших престижних турнірах, а також брав участь в Олімпійських іграх. Найбільшого успіху Дорощук досяг у 2025–2026 роках, коли став чемпіоном Європи та чемпіоном світу в приміщенні. Завдяки стабільним результатам він регулярно входить до світової еліти стрибунів у висоту.

Біографія

Олег Євгенійович Дорощук народився 4 липня 2001 року в Кропивницькому (до 2016 року — Кіровоград). З дитинства займався легкою атлетикою у місцевій спортивній школі, де його тренером став Геннадій Здітовецький. Саме під його керівництвом спортсмен почав демонструвати високі результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Перший великий міжнародний успіх прийшов у 2018 році. На юнацькому чемпіонаті Європи в угорському Дьйорі Дорощук виборов срібну медаль, а восени того ж року став бронзовим призером Юнацьких Олімпійських ігор у Буенос-Айресі. Наступного сезону він здобув ще одне срібло на чемпіонаті Європи серед юніорів у шведському Буросі.

Починаючи з 2021 року спортсмен регулярно виступає на дорослих міжнародних турнірах. У 2022 році дебютував на чемпіонаті світу та посів четверте місце на чемпіонаті Європи в Мюнхені. У 2023 році став срібним призером молодіжного чемпіонату Європи, а вже у 2024 році здобув свою першу медаль дорослого чемпіонату Європи — бронзу в Римі. На Олімпійських іграх у Парижі українець посів шосте місце.

2025 рік став проривним у кар’єрі легкоатлета. На чемпіонаті Європи в приміщенні в Апелдорні він завоював золоту медаль, встановивши особистий рекорд — 2,34 метра. Цей результат став найкращим показником сезону у світі, а сам Дорощук став першим українцем, який виграв чемпіонат Європи у приміщенні в чоловічих стрибках у висоту.

У березні 2026 року спортсмен вписав своє ім’я в історію української легкої атлетики. На чемпіонаті світу в приміщенні він став чемпіоном світу, принісши Україні перше золото в чоловічих стрибках у висоту на такому рівні. Цього ж року Дорощук також підтвердив статус найсильнішого стрибуна країни, вигравши чемпіонат України.

Олег має звання майстра спорту України міжнародного класу. Він представляє Україну на етапах Діамантової ліги та інших міжнародних стартах, стабільно входячи до числа претендентів на медалі найбільших турнірів.

Цікаві факти

Олег Дорощук став першим українським стрибуном у висоту, який виграв чемпіонат Європи у приміщенні серед чоловіків. До нього українські спортсмени не здобували золото на цьому турнірі в цій дисципліні.

Особистий рекорд спортсмена — 2,34 метра. Саме цей результат він показав на чемпіонаті Європи у приміщенні в Апелдорні у 2025 році, встановивши найкращий результат світового сезону на той момент.

Дорощук є учасником Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. У фіналі змагань він посів шосте місце, що стало одним із найкращих результатів українських стрибунів у висоту на тих Іграх.

У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про сімейний стан спортсмена, дружину чи дітей. Також Олег не робив публічних заяв щодо особистого життя, тому ці дані офіційно не підтверджені.

Гучних скандалів, дисциплінарних покарань або допінгових порушень, пов’язаних із Олегом Дорощуком, у відкритих офіційних джерелах не зафіксовано. Основна увага медіа зосереджена на його спортивних результатах та виступах на міжнародних турнірах.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Олегу Дорощуку?

Олег Дорощук народився 4 липня 2001 року в Кропивницькому. Вік спортсмена залежить від поточної дати, але дата народження є офіційно підтвердженою.

Яким видом спорту займається Олег Дорощук?

Він професійний легкоатлет, який спеціалізується на стрибках у висоту. Представляє Україну на міжнародних стартах, включаючи чемпіонати світу, Європи та Олімпійські ігри.

Які головні досягнення Олега Дорощука?

Серед найбільших успіхів — золото чемпіонату світу в приміщенні 2026 року, перемога на чемпіонаті Європи в приміщенні 2025 року, бронзова медаль чемпіонату Європи 2024 року та участь в Олімпіаді-2024.

Хто тренує Олега Дорощука?

Багато років із легкоатлетом працює тренер Геннадій Здітовецький. Саме під його керівництвом спортсмен досяг своїх головних міжнародних успіхів.

Чи є інформація про особисте життя Олега Дорощука?

У відкритих офіційних джерелах немає підтверджених відомостей про дружину, дітей або сімейний стан спортсмена. Сам Дорощук практично не коментує особисте життя публічно.