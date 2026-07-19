Олег Апостол: біографія та цікаві факти про командувача ДШВ

Олег Апостол — український військовий, генерал-майор Збройних сил України та командувач Десантно-штурмових військ. Він належить до числа офіцерів, які пройшли шлях від командира бойових підрозділів до керівництва одним із найбоєздатніших родів військ. Широку популярність Апостол здобув під час російсько-української війни, коли очолював десантні підрозділи, що брали участь у найскладніших бойових операціях. У лютому 2024 року йому було присвоєно звання Героя України, а у 2024 році він став заступником Головнокомандувача ЗСУ. У 2026 році Олег Апостол очолив Десантно-штурмові війська Збройних сил України.

Біографія

Олег Апостол народився 17 квітня 1987 року в Івано-Франківській області.

У 2008 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Після випуску розпочав службу у Десантно-штурмових військах Збройних сил України.

З початком російської агресії у 2014 році брав участь у бойових діях на сході України. Командував десантними підрозділами та виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році командував 95-ю окремою десантно-штурмовою Поліською бригадою. Підрозділ під його керівництвом брав участь у боях на сході країни, зокрема на Донеччині та Луганщині.

У лютому 2024 року Президент України Володимир Зеленський присвоїв Олегу Апостолу звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» за особисту мужність, героїзм і захист державного суверенітету.

У листопаді 2024 року Апостола призначили заступником Головнокомандувача Збройних сил України. На цій посаді він відповідав за розвиток десантних підрозділів, підготовку військ та впровадження сучасного бойового досвіду.

У липні 2026 року указом Президента України Олег Апостол був призначений командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. На цій посаді він змінив Ігоря Скибюка.

У липні 2026 року Олег Апостол публічно виступив на підтримку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на тлі суспільних дискусій щодо військового керівництва. Він наголосив, що Збройні сили мають залишатися поза політикою, а військовослужбовці не повинні втягуватися в політичні суперечки, оскільки це негативно впливає на боєздатність армії.

За роки служби військовий нагороджений численними державними відзнаками, серед яких ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також орден «За мужність».

Цікаві факти

Олег Апостол є професійним десантником і практично всю військову кар’єру присвятив службі у Десантно-штурмових військах.

Під його командуванням 95-та окрема десантно-штурмова бригада брала участь у складних наступальних і оборонних операціях під час повномасштабної війни.

У 2024 році він увійшов до числа наймолодших генералів української армії, отримавши генеральське звання у 37 років.

Після призначення заступником Головнокомандувача ЗСУ Апостол координував питання бойової підготовки та розвитку окремих напрямків військ.

У відкритих джерелах практично відсутня підтверджена інформація про його родину, дружину чи дітей. Сам військовий не веде публічного способу життя і майже не дає інтерв’ю, присвячених особистим темам.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Олег Апостол?

Олег Апостол — український військовий, генерал-майор та командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Він має багаторічний бойовий досвід та командував десантними підрозділами під час російсько-української війни.

Скільки років Олегу Апостолу?

Він народився 17 квітня 1987 року. Його актуальний вік визначається відповідно до дати народження.

Чому Олег Апостол став відомим?

Широку відомість він отримав як командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади під час повномасштабної війни. У 2024 році був удостоєний звання Героя України, а згодом став одним із керівників Збройних сил.

Яку посаду займає Олег Апостол?

Із 2026 року він обіймає посаду командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. До цього працював заступником Головнокомандувача Збройних сил України.

Що відомо про особисте життя Олега Апостола?

У відкритих офіційних джерелах майже немає підтвердженої інформації про його сім’ю чи приватне життя. Військовий зосереджується на службовій діяльності та не коментує особисті питання публічно.