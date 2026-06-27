Окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації в Криму

Окупаційна адміністрація Криму та Севастополя 26 червня оголосила про запровадження режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру. Про відповідне рішення повідомив призначений Росією “глава” окупованого Криму Сергій Аксьонов, заявивши, що режим почав діяти з 13:00 за місцевим часом і вводиться спільно з окупаційною владою Севастополя. За його словами, рішення ухвалене на невизначений термін.

У своєму відеозверненні Аксьонов заявив, що режим надзвичайної ситуації погоджено з призначеним Росією “губернатором” Севастополя Михайлом Развожаєвим. За його словами, обмеження мають забезпечити оперативне врегулювання фінансових, кредитних, договірних та інших правових відносин, які виникають в умовах надзвичайної ситуації.

Представник окупаційної адміністрації стверджує, що спеціальний правовий режим дозволить максимально швидко ухвалювати рішення для підтримання роботи систем життєзабезпечення, транспорту, комунального господарства та інших сфер, критично важливих для функціонування окупованого півострова. Опублікований документ передбачає, що режим діятиме до окремого розпорядження окупаційної влади.

Рішення було оголошене на тлі проблем із забезпеченням паливом у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Останніми місяцями російська нафтопереробна інфраструктура регулярно зазнає ударів, що призводить до перебоїв із виробництвом і логістикою пального. У низці російських регіонів уже фіксувалися обмеження постачання окремих видів нафтопродуктів.

На цьому тлі президент РФ Володимир Путін доручив уряду та Міністерству оборони Росії розробити заходи для мінімізації наслідків українських ударів по об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури. Кремль визнає, що атаки впливають на функціонування стратегічних підприємств, однак не розкриває повного масштабу втрат і наслідків для внутрішнього ринку.

Офіційно окупаційна адміністрація не пов’язує введення режиму надзвичайної ситуації безпосередньо з паливною кризою чи ударами по інфраструктурі. Водночас формулювання документа дозволяє застосовувати спрощені механізми фінансування, закупівель, виконання контрактів і перерозподілу ресурсів, що традиційно використовується в умовах надзвичайного правового режиму.

Крим перебуває під російською окупацією з 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення РФ півострів став одним із ключових логістичних центрів забезпечення російського угруповання військ на півдні України. Через це об’єкти військової та паливно-енергетичної інфраструктури на території окупованого Криму регулярно стають цілями атак, що впливає на систему постачання та роботу окупаційної адміністрації.

Запровадження режиму надзвичайної ситуації може надати окупаційній владі ширші повноваження для оперативного перерозподілу бюджетних коштів, укладання контрактів за спрощеними процедурами та залучення додаткових ресурсів для підтримання роботи критичної інфраструктури. Скільки саме триватиме дія нового режиму, окупаційна адміністрація наразі не повідомляє.