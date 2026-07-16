Оксана Віталіївна Ферчук — українська управлінка, цифрова експертка та державна службовиця, яка обіймає посаду заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. До переходу на державну службу вона мала багаторічний досвід роботи у приватному секторі, зокрема в телекомунікаціях, логістиці, електронних сервісах і цифрових проєктах. Її кар’єра пов’язана із запуском та розвитком технологічних платформ, серед яких супутникове телебачення Viasat в Україні, сервіси електронного документообігу та цифрові рішення у сфері державних закупівель. У Міністерстві оборони України Ферчук відповідає за напрям цифрової трансформації та впровадження сучасних управлінських систем.

Вона стала однією з представниць нового покоління управлінців, які перейшли з бізнес-середовища до державного сектору для реалізації цифрових реформ.

Біографія

Оксана Віталіївна Ферчук народилася у місті Сімферополь Автономної Республіки Крим. У відкритих джерелах відсутня детальна інформація про дату народження, дитинство та родину посадовиці.

Освіту вона здобула у Києво-Могилянській академії. У 1997 році Ферчук отримала спеціальність біолога, однак подальша професійна діяльність була пов’язана переважно з менеджментом, телекомунікаціями, цифровими технологіями та управлінням великими проєктами.

Перший значний етап її кар’єри розпочався у телекомунікаційному секторі. У 1998–2005 роках Оксана Ферчук працювала на керівних посадах у компанії «Український мобільний зв’язок», яка була одним із найбільших операторів мобільного зв’язку в Україні.

У 2006–2007 роках вона обіймала посаду директорки з маркетингу та продажу ЗАТ «Телесистеми України». Цей період був пов’язаний із розвитком телекомунікаційного ринку та конкуренцією між мобільними операторами.

У 2008 році Ферчук стала комерційною директоркою ТОВ «АВ Інжиніринг». Того ж року вона перейшла до компанії «Віжн ТБ», де працювала на керівних посадах до 2016 року.

Одним із помітних проєктів цього періоду став запуск супутникового телебачення Viasat в Україні. Також Ферчук брала участь у розвитку сервісів платного телебачення у співпраці з телекомунікаційними компаніями, зокрема «Київстар».

У 2016–2021 роках вона працювала у сфері логістики та цифрових сервісів. Ферчук була директоркою групи компаній «Нова пошта», керувала платформою електронних державних закупівель «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», яка розвивалася в контексті реформи Prozorro, а також займалася запуском і розвитком сервісу електронного документообігу «Вчасно».

У 2021–2022 роках Оксана Ферчук очолювала поштового оператора Justin. Після початку повномасштабного вторгнення Росії вона перейшла до роботи у Міністерстві оборони України.

Із 2022 року Ферчук працювала радницею патронатної служби міністра оборони України. Вона координувала впровадження системи LOGFAS, розвиток платформи міжнародного співробітництва «Коровай», а також цифрові рішення для управління логістикою та медичною інформаційною системою Збройних сил України.

25 липня 2025 року Оксану Ферчук призначили заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Цікаві факти

Оксана Ферчук має незвичний для державної посадовиці професійний шлях: її базова освіта пов’язана з біологією, однак більшу частину кар’єри вона побудувала у сфері технологій, управління та цифрових продуктів.

До роботи у Міністерстві оборони вона понад два десятиліття працювала у приватному секторі. Її досвід охоплює телекомунікації, медіа, логістику, електронні закупівлі та цифрові сервіси.

Серед найбільш відомих проєктів, до яких була залучена Ферчук, — розвиток Viasat в Україні, запуск сервісу «Вчасно» та робота із цифровими платформами у сфері закупівель.

Після переходу до Міністерства оборони її напрям роботи змістився на військові цифрові системи. Особливу увагу приділяють автоматизації управління, логістиці та інтеграції українських систем із міжнародними стандартами.

У відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про гучні корупційні скандали, кримінальні провадження чи судові справи щодо Оксани Ферчук. Також публічно не розкриваються деталі її сімейного життя, зокрема інформація про чоловіка, дітей або особисті захоплення.

Її призначення до керівництва Міністерства оборони відбулося на тлі курсу держави на цифровізацію оборонного сектору. Ферчук стала однією з посадовиць, відповідальних за перенесення бізнес-підходів та цифрових інструментів у державне управління.

Відповіді на питання про персону

Хто така Оксана Ферчук?

Оксана Ферчук — українська управлінка та заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку. До державної служби вона працювала у приватному секторі, де займалася телекомунікаціями, цифровими сервісами та логістикою.

Яку освіту має Оксана Ферчук?

Вона закінчила Києво-Могилянську академію у 1997 році за спеціальністю «біологія». Попри природничу освіту, її професійна кар’єра розвивалася у сфері менеджменту, технологій та цифрової трансформації.

Де працювала Оксана Ферчук до Міністерства оборони?

Вона працювала у компаніях «Український мобільний зв’язок», «Телесистеми України», «Віжн ТБ», «Нова пошта» та інших організаціях. Також керувала цифровими сервісами та проєктами, пов’язаними з електронними закупівлями і документообігом.

Коли Оксана Ферчук стала заступницею міністра оборони?

Її призначили на посаду заступниці міністра оборони України 25 липня 2025 року. Вона отримала напрям цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації оборонного відомства.

Що відомо про особисте життя Оксани Ферчук?

У відкритих джерелах немає детальної інформації про сім’ю, чоловіка, дітей чи особисті захоплення посадовиці. Публічна інформація переважно стосується її професійної діяльності та управлінських проєктів.