Оголена Б’янка Ченсорі знов потішила папараці

Кан’є Вест знову випхав під обʼєктиви папараці голу дружину. Б’янка Ченсорі з’явилася у бюстгальтері та трусах із цукерок.

У сріблястих туфлях на підборах, з темною перукою з густим чубчиком, після чуток про їхній розрив через вульгарні та антисемітські висловлювання репера у соцмережах.

Все це відбувається на тлі заголовків таблоїдів, як Кан’є Веста затьмарив Джей-Зі, який несподівано виступив на концерті Бейонсе з туром Cowboy Carter.

Вони разом виконали «Crazy in Love» і «Drunk in Love», змішані з «Partition», на стадіоні Stade de France в Парижі. А також Джей-Зі, 55 років, зачитав трек «N****s in Paris» — хіт 2011 року з альбому Watch the Throne, який він записував разом із Вестом.

За оригінальним текстом у пісні є рядок: «Just might let you meet Ye» («Можливо, навіть познайомлю тебе з Є»), але, як видно на фанатських відео, Джей-Зі пропустив ім’я Веста. Замість цього він зачитав: «Just might let you meet Bey» («Можливо, навіть познайомлю тебе з Бей»), натякаючи на свою дружину, з якою вони разом уже 17 років.

Цей випадок стався через три місяці після того, як Вест опинився в центрі скандалу через образливі дописи у соцмережі X, у яких він зачепив дітей Джей-Зі та Бейонсе. У цих жахливих твіттах він ставив під сумнів психічний стан дітей. Спочатку Вест вибачився за ці слова, але вже за кілька тижнів у розмові з DJ Akademiks фактично забрав свої вибачення назад, назвавши ці пости то «найгіршими», то, навпаки, «сильними» і «вдалими».

У квітні він вибачився повторно, але одразу після цього дозволив собі вульгарне запитання про Бейонсе.

За словами джерела Page Six, Бейонсе та Джей-Зі обговорювали, як вчинити далі — вирішити все приватно чи вдатися до юридичних кроків. Їм абсолютно не до вподоби «вульгарні й образливі» заяви Веста.

Хоча їхня співпраця з Вестом почалася ще у 2000 році, останніми роками між артистами складні стосунки.