Офтальмологи закликали уважніше ставитися до процедур для вій

Популярність косметичних процедур для вій продовжує зростати, однак разом із цим лікарі дедалі частіше звертають увагу на питання безпеки таких процедур. Фахівці наголошують, що ризики залежать не лише від обраної методики, а й від стану здоров’я очей, кваліфікації майстра та якості використаних матеріалів. Детальніше про особливості різних процедур можна прочитати у розширеному матеріалі.

За даними міжнародних професійних асоціацій косметологів, сегмент процедур для вій залишається одним із найбільш швидкозростаючих у б’юті-індустрії. Попит підтримують розвиток соціальних мереж, поширення салонних послуг та поява нових матеріалів, які виробники позиціонують як більш щадні для натуральних вій. Водночас офтальмологи відзначають, що кількість звернень пацієнтів із подразненнями очей після косметичних процедур також зростає.

Лікарі пояснюють, що основними причинами ускладнень найчастіше стають не самі процедури, а порушення технології їх проведення. Серед факторів ризику називають використання несертифікованих клеїв і косметичних складів, недотримання правил стерильності, відсутність тестування на алергічну реакцію, а також проведення процедур людям із хронічними захворюваннями очей без консультації спеціаліста.

Окрему увагу експерти приділяють домашнім наборам для проведення косметичних процедур. Через активне зростання онлайн-продажів дедалі більше людей виконують їх самостійно, однак без відповідної підготовки це може збільшувати ризик травмування повік, слизової оболонки ока або натуральних вій. Саме тому професійні об’єднання косметологів рекомендують проводити подібні процедури лише у сертифікованих салонах.

На тлі зростання попиту в багатьох країнах посилюються вимоги до професійної підготовки майстрів. Частина держав запроваджує додаткові стандарти навчання, а виробники косметичних засобів збільшують обсяг клінічних випробувань нових складів перед їх виходом на ринок. Експерти вважають, що такі заходи мають зменшити кількість небажаних реакцій та підвищити довіру споживачів.

Українські косметологи також відзначають, що клієнти дедалі частіше цікавляться не лише естетичним результатом, а й складом препаратів, наявністю сертифікатів безпеки та досвідом майстра. На їхню думку, саме інформованість споживачів стає одним із ключових факторів розвитку сучасного ринку косметичних послуг.