Оформити субсидію онлайн стало простіше

Мінцифри спростило послугу отримання субсидії на порталі Дія. Щоб подати заяву про отримання субсидії, більше не потрібно витрачати пів години часу та заповнювати всі пункти самостійно.

Кількість кроків було зменшено з 21 до 7, тепер отримати послугу можна всього за 10 хвилин, адже більшість інформації підтягнеться з реєстрів автоматично.

Важливо. Якщо ви подавали заяву про отримання субсидії раніше онлайн або офлайн, то надсилати її повторно не потрібно.

Якщо ви отримуєте субсидію вперше — користуйтеся оновленим функціоналом на порталі вже зараз.