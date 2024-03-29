Оформлення закордонного паспорта в Україні подорожчає

З 1 квітня 2024 року ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» змінює вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У зв’язку з цим зростає і загальна вартість оформлення цього документа.

Повна вартість оформлення закордонного паспорта протягом 20 робочих днів з 01 квітня 2024 року складатиме 958 грн. У разі термінового оформлення – 1598 грн.

Якщо громадяни України оплатили адмінпослуги та подали заяви для оформлення документів до 31.03.2024 – вони отримають документи за старою ціною.