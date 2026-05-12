Офіси резерву+ замість ТЦК: стартує нова реформа

ТЦК можуть масштабно реформувати та перетворити на «Офіси резерву+», — пише УП.

Серед ідей:

• розділення мобілізації, ВЛК і рекрутингу на окремі напрями;

• цифровізація частини процесів, відкриття рекрутингових точок у громадських місцях і створення хабів для добровольців та мобілізованих.

Також обговорюють нову контрактну систему з чіткими термінами служби та підвищеними виплатами: піхотинці в зоні боїв нібито зможуть отримувати до 250–400 тис. грн на місяць.

Остаточну концепцію Міноборони та Генштаб мають доопрацювати до кінця травня.