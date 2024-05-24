Офіційний курс в Україні вперше в історії став вищим за 40 гривень за долар

На понеділок НБУ офіційний курс встановив на рівні 40,1153 грн грн/$. При цьому міжбанк сьогодні сягнув 40,18 грн/$, а картковий курс вийшов на 40,95 грн/$. Нацбанк поки що не зупиняє девальвацію гривні.

Нагадаємо, що на міжбанку курс подолав позначку 40 ще вчора.

А сьогодні, 24 травня, безготівкова торгівля на майданчику Bloomberg стартувала з 39,99 грн/$, але протрималася цього значення лише 5 хвилин, після чого котирування піднялися спочатку на 40,09 грн/$, а після увійшли в рамки 40,13 -40,15 грн/$ — це рівні реальних угод тривали тривалий час. Після 15 години ціна досягала 40,18 грн/$, а завершився тиждень на міжбанківському валютному ринку на 40,16 грн/$.

Протягом дня ціна пропозиції сягала 40,20 грн/$ — але це лише «хотілка» експортерів. За цією оцінкою не було реальних угод, але вони точно відображали девальваційні настрої на ринку.

«Ринок зрозумів, що Нацбанк усвідомлено піднімає курс долара, аби допомогти експортерам, а головне – держбюджету. Як для більш вигідної конвертації міжнародної допомоги, так і для збільшення податкових зборів, що зростають під час девальвації нацвалюти (на зростанні гривневих доходів експортерів, акцизах тощо). Тому валютний цінник вільно піднімали, придивляючись/прислухаючись до реакції НБУ. Регулятор не протистояв девальвації — отже, він його влаштовував», — прокоментували «Країні» ситуацію в одному з банків.

Обсяг торгів на Bloomberg сьогодні трохи підріс, порівняно зі вчорашнім днем ($161,2 млн), і минулою п’ятницею ($160,4 млн), склавши 24 травня $176,7 млн. Продаж Нацбанку оцінює на рівні до $100 млн. У середньому на У цьому тижні регулятор покривав 53-63% потреби ринку.

На чорному ринку день сьогодні розпочинався продажем по 40,19 грн/$, а закінчився на 40,36 грн/$, а ціна покупки піднялася з 39,4 грн/$ до 39,70 грн/$.

У касах банків максимальний курс продажу готівкового долара підскочив на 20 копійок і вийшов на 40,60 грн/$, його ставив банк “Траст-капітал”. Один банк (Кристалбанк) ставив 40,55 грн/$ і одразу п’ять структур — 40,50 грн/$: державний Сенс Банк, Акордбанк, МетаБанк, Оксі Банк, РВС Банк. Середній діапазон цін продажу був у межах 40,15-40,50 грн/$, покупки – 39,40-40,15 грн/$.

Дві найбільші роздрібні держструктури Приватбанк та Ощадбанк ставили курси купівлі/продажу на 39,75-40,35 грн/$ та 39,90-40,45 грн/$, відповідно.

Максимальний картковий курс додав 10 копійок і впритул наблизився до позначки 41 грн/$ — досяг 40,95 грн/$ на продажу, і був зафіксований у Акордбанку. А середній діапазон виявився в рамках 40,0-40,6 грн/$ на продажу та 39,20-39,9 грн/$ на купівлі.

При цьому у банках відзначали зростання попиту на готівковий долар із боку населення. Що підтверджується останнім звітом НБУ щодо загального обсягу завезення в країну готівкової інвалюти банками: у квітні (порівняно з березнем) він зріс на 32% — до $1,1 млрд. Це більше за аналогічний показник 2023 року, коли в Україну привезли лише $812,1 млн і початку великої війни, коли постачання були на паузі через бойові дії. А ще це в 10,4 раза більше за довоєнний показник, квітня 2021 року, коли банки поставили в країну готівкової інвалюти лише на $108,4 млн.