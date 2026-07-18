«Одіссея» Нолана зібрала рекордні $17,6 млн на передпоказах

Фільм Крістофера Нолана «Одіссея» зібрав $17,6 млн під час передпоказів у кінотеатрах перед офіційним стартом прокату, встановивши найкращий результат року за цим показником. Прем’єрні покази відбулися на міжнародному ринку напередодні виходу стрічки у широкий прокат, а увага до картини пов’язана з очікуваннями щодо касових зборів та високими оцінками критиків.

За прогнозами аналітиків кіноринку, у перший вікенд прокату «Одіссея» може заробити від $90 млн до $100 млн у США та Канаді. У разі реалізації цього прогнозу стрічка стане другим за масштабом дебютним стартом у кар’єрі Нолана за останні понад десять років.

Найкращий результат режисера за перший вікенд залишається за фільмом «Темний лицар: Відродження легенди», який у 2012 році стартував із показником близько $160 млн. Заключна частина трилогії про Бетмена стала одним із найуспішніших проєктів Нолана за комерційними показниками.

«Одіссея» стала черговою великою постановкою режисера після науково-фантастичних та історичних фільмів, які демонстрували стабільні касові результати. Попередня робота Нолана — «Оппенгеймер» — зібрала понад $950 млн у світовому прокаті та отримала сім премій «Оскар», включно з нагородою за найкращий фільм.

Новий фільм заснований на епосі давньогрецького поета Гомера «Одіссея», що розповідає про повернення царя Ітаки Одіссея після Троянської війни. Проєкт привернув увагу масштабом виробництва, використанням нових технологічних підходів та участю акторів із міжнародною популярністю.

Критики позитивно оцінили стрічку ще до початку широкого прокату. На платформі Rotten Tomatoes фільм отримав 98% позитивних оцінок після перших 163 рецензій. Цей показник став найвищим стартовим рейтингом серед робіт Нолана на платформі.

Високі оцінки критиків та сильний результат передпоказів можуть вплинути на подальшу динаміку прокату. Для великих студій стартові збори залишаються одним із ключових показників комерційного потенціалу фільму, оскільки вони визначають темпи поширення картини у кінотеатральній мережі.

Інтерес до «Одіссеї» також пов’язують із тенденцією повернення глядачів до масштабних оригінальних кінопроєктів після періоду домінування франшиз та екранізацій коміксів. Успіх фільму може посилити позиції історичних та літературних адаптацій у голлівудському виробництві.

У разі перевищення прогнозів щодо дебютних зборів стрічка може увійти до числа найуспішніших релізів 2026 року та стати одним із найбільших касових проєктів у фільмографії Крістофера Нолана.