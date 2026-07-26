«Одіссея» Крістофера Нолана розділила критиків
2026-26-07    119

«Одіссея» Крістофера Нолана розділила критиків

Новий фільм Крістофера Нолана «Одіссея», світова прем’єра якого відбулася 17 липня 2026 року, став однією з найбільш обговорюваних кіноподій року. Стрічка, головні ролі в якій виконали Метт Деймон, Роберт Паттінсон, Том Голланд та інші голлівудські актори, викликала різко протилежну реакцію критиків і глядачів. Частина рецензентів називає картину одним із найсильніших проєктів режисера, тоді як інші вважають, що очікування від масштабного епосу не виправдалися.

«Одіссея» заснована на однойменній поемі Гомера, однак Нолан пропонує власне трактування класичного сюжету. У центрі історії опиняється не стільки героїчна подорож Одіссея після падіння Трої, скільки осмислення наслідків війни, втрати моральних орієнтирів та руйнування звичного світового порядку. Саме цей підхід став ключовою темою більшості перших професійних рецензій після виходу картини.

Оглядачі звертають увагу, що режисер відмовився від формату традиційного пригодницького блокбастера. Попри масштабні сцени битв, візуальні ефекти та міфологічних персонажів, основний акцент зроблено на психологічному стані головного героя, який повертається у світ, де більше не діють колишні правила честі, довіри та справедливості. Саме цей конфлікт, на думку багатьох критиків, став центральною ідеєю фільму.

Головну роль виконав Метт Деймон, тоді як Роберт Паттінсон, Том Голланд, Шарліз Терон, Джон Бернтал та Елліот Пейдж з’являються в образах ключових персонажів античного епосу. Водночас частина експертів відзначає, що значна кількість зіркових акторів отримала обмежений екранний час, а їхня участь більше підсилює маркетингову привабливість проєкту, ніж впливає на розвиток сюжету.

Окремі рецензії містять зауваження щодо окремих сцен із міфологічними істотами, дизайну костюмів та темпу оповіді. На думку критиків, окремі епізоди виглядають менш переконливо порівняно з масштабними батальними сценами та фінальною частиною картини. Водночас візуальна складова, операторська робота та музичний супровід отримали переважно позитивні оцінки.

Після прем’єри дискусія навколо «Одіссеї» вийшла за межі суто кінематографічної критики. Частина оглядачів розглядає стрічку як сучасне переосмислення античного міфу через призму глобальних криз, воєн та суспільних змін останніх років. Сам Нолан неодноразово звертався до тем часу, пам’яті та відповідальності у своїх попередніх роботах, однак цього разу зробив головною темою наслідки руйнування звичного світового порядку.

Перші касові результати свідчать про високий інтерес аудиторії до нової роботи режисера, а активне обговорення в соціальних мережах і професійних колах лише підтримує увагу до релізу. Експерти кіноринку припускають, що неоднозначна реакція критиків може сприяти подальшому зростанню інтересу глядачів, які прагнуть самостійно оцінити одну з найгучніших прем’єр 2026 року.

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