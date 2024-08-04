Обвал на світових фінансовых ринках: що трпапилсь?
2024-04-08    129

Обвал на світових фінансовых ринках: що трпапилсь?

На світових фондових ринках в останній тиждень відбувається грандіозний обвал. Американський індекс Nasdaq 100, у якому переважають технологічні компанії, впав більш ніж на 10% з моменту піку в середині липня. Японський індекс Topix втратив двозначні цифри, а 2 серпня впав одразу на 6%, що стало найгіршим днем ​​з 2016 року.

Як відповідає британський журнал The Economist, «паніка охопила ринки», а “індикатор страху” Уолл-стріт – індекс VIX, який вимірює очікувані коливання цін – злетів до найвищого рівня з часів регіональної банківської кризи в Америці минулого року.

Також “дикі” настрої панують в окремих секторах – упав індекс напівпровідників та акції компаній, які виробляють чіпи. Наприклад, ціна виробників процесорів Intel та Arm впала на 25 та 40% відповідно.

Падають і активи, в які інвестори “біжать”, коли вони в паніці – золото, японська єна та американські казначейські облігації. Золото знизилось на 2%.

The Economist називає три причини обвалу.

  1. Завищені очікування штучного інтелекту. Найбільші коливання цін на американські акції відбулися у п’яти технологічних гігантів, які активно освоюють ІІ – Alphabet, Amazon, Apple, Meta та Microsoft.

“Колишня ейфорія інвесторів з приводу всього, що пов’язано зі штучним інтелектом, випаровується”, – пише видання.

Далі слідує “ефект доміно” для виробників чіпів і напівпровідників, які, у разі падіння інвестицій в ІІ, втратять частину попиту.

Окремо додає нестабільності цієї індустрії заява Трампа про те, що Тайвань – найбільший виробник чіпів – повинен сам захищати себе від Китаю. А також плани Байдена запровадити нові обмеження на експорт обладнання для виробництва чіпів до Китаю.

2. Уповільнення зростання економіки США та ослаблення ринку праці. В Америці 2 серпня вийшов звіт, за яким безробіття зросло до трирічного максимуму 4,3% у липні, а прогноз щодо зростання робочих місць провалився.

Зріс ризик рецесії США.

  1. Третій фактор – найшвидше за останні два десятиліття зміцнення японської єни після рішення центробанку підвищити облікову ставку. Що автоматично знижує ціни на японські акції, оскільки багато великих японських корпорацій заробляють за кордоном в іноземній валюті. Тобто зовнішня торгівля піде у “мінус”.

Це змусить багатьох інвесторів розпродати активи, що посилить нестабільність як на внутрішньому, так і на світовому ринку.

крах, обвал, фінансовий ринок
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