Обмежено придатний: підписано закон 10313 про повторний медичний огляд
2024-03-04    150

Обмежено придатний: підписано закон 10313 про повторний медичний огляд

Володимир Зеленський підписав законопроект №10313, згідно з яким громадяни, визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Документ зокрема передбачає скасування поняття «обмежено придатний» до служби в лавах Сил оборони. Тепер чоловіки, які, за висновками ВЛК, раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медогляд протягом дев’яти місяців після набуття чинності закону.

«Ті люди, які отримували висновок ВЛК як «обмежено придатні», пройдуть переогляд, і буде визначено їх придатність до служби. І надалі військово-лікарська комісія не буде видавати такий висновок», — пояснювала раніше заступник Міністра оборони Наталія Калмикова.

У цьому ж законі прописано норми щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Закон набирає чинності через один місяць із дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, що Верховна Рада України статус «обмежено придатний» скасувала 21 березня, після чого закон відправили на підпис Президента.

війна в Україні, закон 10313, мобілізація, обмежено придатний
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