Обмеження вступу на аспірантуру для українців: подробиці

Нещодавно опубліковано Наказ МОН № 910 від 24.06.2024 року «Про деякі особливості набуття та поновлення і статусу здобувача вищої освіти у 2024 році». Наказом встановлюється низка нововведень, якими тимчасово до 01 січня 2025 року призупиняється:

прийом заяв для вступу на аспірантуру на денну або дуальну форми здобуття оcвіти за кошти фізичних та юридичних осіб

переведення з заочної форми здобуття освіти на денну

поновлення на денну або дуальну форми здобуття освіти

Однак, вступити на денну форму здобуття освіти на аспірантуру – можна. Але тільки для визначного кола осіб.

Нововведення не стосуються, осіб:

заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і перебувають на спеціальному військовому обліку

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці

які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років

які виховують дитину, хвору на визначений перелік хвороб, що підтверджується документом, виданим ЛКК закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність

Відповідно до частини дев’ятої статті 3 Закону України «Про освіту», право на освіту не може бути обмежене законом. ЗАКОН може встановлювати особливі умови доступу до певного рівня освіти, спеціальності (професії).