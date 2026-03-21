Обмеження прав водіїв: ТЦК масово подають позови до суду

ТЦК масово подають позови до суду, щоб обмежити права водіїв через порушення військового обліку.

У 2026 році кількість таких справ уже перевищила показники всього 2024 року. За даними Опендатабот, зафіксовано 135 позовів, із яких 42 відкриті лише з початку цього року.