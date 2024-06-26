Обмеження адмінпослуг для ухилянтів: повний список

Міністр юстиції Денис Малюська попередив, що ухилянтам від мобілізації в Україні все частіше відмовлятимуть у не критично важливих послугах. Адвокат Марина Бекало у коментарі “ТСН” пояснила, які обмеження діють вже зараз.

Які адміністративні послуги недоступні за кордоном

Чоловікам віком від 18 до 60 років вже не отримати консульські послуги за кордоном, якщо немає військово-облікових документів.

Це, наприклад, включає:

отримання паспорта;

посвідчення довіреностей, договорів;

засвідчення документів;

реєстрацію актів цивільного стану.

Винятками є:

оформлення посвідчення на повернення в Україну;

вчинення консульських дій щодо дітей, якщо другий з батьків є іноземцем або не має громадянства;

вчинення дій за заявами арештованих, затриманих або позбавлених волі за кордоном громадян.

Які адміністративні послуги недоступні всередині країни

На території України без військового квитка не вийде:

подати заяву на реєстрацію шлюбу;

оформити паспорт;

отримати водійське посвідчення;

вступити на навчання;

влаштуватись на роботу;

отримати статус інвалідності через МСЕК.

“Зареєструвати право на нерухоме майно — земельні ділянки, житлову чи нежитлову нерухомість — без військово-облікового документа поки що можливо”, — зауважила юристка.

Оформити право власності на рухоме майно, тобто траспортні засоби, також наразі можна й без військового квитка. Однак, на думку Бекало, ситуація зміниться і на чоловіків чекають нові обмеження. Адвокатка не виключає, що будуть зміни й у питаннях державної реєстрації прав на рухоме та нерухоме майно.