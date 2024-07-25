Облікову ставку не будуть знижувати
2024-25-07    230

Облікову ставку не будуть знижувати

НБУ зберіг стару облікову ставку, а банкіри говорять про конвертацію гривневих вкладів у долар.

Правління Національного банку сьогодні не стало знижувати облікову ставку і ухвалило рішення зберегти її на колишньому рівні 13% річних, заявив голова НБУ Андрій Пишний. Він послався на зростання інфляції, яка була на рівні 3,3% та піднялася на 4,8%

«Після тривалого періоду зниження інфляція у травні відновила зростання, а у червні прискорилася до 4,8% у річному обчисленні. Нижче, ніж очікувалося, динаміка цін на продукти харчування компенсувала суттєвіше підвищення тарифів на електроенергію для домогосподарств», — сказав Пишний.

До кінця 2024 року Нацбанк спрогнозував інфляцію на рівні 8,5%, її керівник назвав такий рівень помірним.

Опитані ЗМІ банкіри з огляду на девальвацію гривні з фіксованого рівня 36,6 грн/$ до 41,36 грн/$ і корекцією зараз на 41,21 грн/$, також говорять про другий чинник — зниження інвестиційної привабливості нацвалюти. За 10 місяців гривня знецінилася на 12,5%, а середня ставка за річним депозитом, за даними НБУ, становила лише 13,2%. Це без 19,5% податків (ПДФО та військовий збір), а з ними 10,6%. Українцям вигідніше купувати/продавати долар, ніж вкладати у гривневі депозити. Що, як повідомляють у банках, вони роблять після закінчення термінів вкладів.

Андрій Пишний заяв щодо девальвації не робив, а ключовим ризиком для України як і раніше назвав військовий. А також виділив ще такі ризики:

  1. Виникнення додаткових бюджетних потреб, передусім підтримки обороноздатності.
  2. Перенесення на ціни окремих нових податків для бізнесу, запровадження яких зараз обговорюється на державному рівні.
  3. Подальше пошкодження інфраструктури, насамперед енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність та тисне на ціни з боку пропозиції.
  4. Поглиблення негативних міграційних тенденцій.

“Зберігається також ризик більш суттєвого зниження обсягів підтримки України міжнародними партнерами, зокрема внаслідок електоральних циклів у багатьох країнах”, – сказав Пишний.

економіка, НБУ, облікова ставка нбу
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