Облікову ставку не будуть знижувати

НБУ зберіг стару облікову ставку, а банкіри говорять про конвертацію гривневих вкладів у долар.
Правління Національного банку сьогодні не стало знижувати облікову ставку і ухвалило рішення зберегти її на колишньому рівні 13% річних, заявив голова НБУ Андрій Пишний. Він послався на зростання інфляції, яка була на рівні 3,3% та піднялася на 4,8%
«Після тривалого періоду зниження інфляція у травні відновила зростання, а у червні прискорилася до 4,8% у річному обчисленні. Нижче, ніж очікувалося, динаміка цін на продукти харчування компенсувала суттєвіше підвищення тарифів на електроенергію для домогосподарств», — сказав Пишний.
До кінця 2024 року Нацбанк спрогнозував інфляцію на рівні 8,5%, її керівник назвав такий рівень помірним.
Опитані ЗМІ банкіри з огляду на девальвацію гривні з фіксованого рівня 36,6 грн/$ до 41,36 грн/$ і корекцією зараз на 41,21 грн/$, також говорять про другий чинник — зниження інвестиційної привабливості нацвалюти. За 10 місяців гривня знецінилася на 12,5%, а середня ставка за річним депозитом, за даними НБУ, становила лише 13,2%. Це без 19,5% податків (ПДФО та військовий збір), а з ними 10,6%. Українцям вигідніше купувати/продавати долар, ніж вкладати у гривневі депозити. Що, як повідомляють у банках, вони роблять після закінчення термінів вкладів.
Андрій Пишний заяв щодо девальвації не робив, а ключовим ризиком для України як і раніше назвав військовий. А також виділив ще такі ризики:
- Виникнення додаткових бюджетних потреб, передусім підтримки обороноздатності.
- Перенесення на ціни окремих нових податків для бізнесу, запровадження яких зараз обговорюється на державному рівні.
- Подальше пошкодження інфраструктури, насамперед енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність та тисне на ціни з боку пропозиції.
- Поглиблення негативних міграційних тенденцій.
“Зберігається також ризик більш суттєвого зниження обсягів підтримки України міжнародними партнерами, зокрема внаслідок електоральних циклів у багатьох країнах”, – сказав Пишний.