«Ню Лай»: як провальний мультфільм перетворився на хіт

Китайський анімаційний фільм «Ню Лай» несподівано привернув мільйони глядачів після того, як соцмережі заповнилися насмішками над його анімацією та сюжетом. Стрічка вийшла в китайський прокат 5 серпня 2026 року і спочатку майже не мала аудиторії: за перші дні вона зібрала лише кілька тисяч юанів. Після хвилі мемів інтерес до мультфільму різко зріс, а глядачі почали купувати квитки, щоб на власні очі побачити картину, яку в інтернеті називали надзвичайно невдалою. У результаті «Ню Лай» за короткий час перетворився на один із найбільш незвичайних вірусних кінопроєктів літа в Китаї.

За даними китайського сервісу кінопрокату Maoyan, прем’єра «Ню Лай» відбулася 5 серпня, а серед творців зазначені Сінь Юмен та Сунь Ліфань. Саме їх називають режисером і матір’ю, які разом працювали над картиною. За повідомленнями китайських та міжнародних медіа, створення мультфільму тривало близько п’яти років і фактично було сімейним проєктом із мінімальними ресурсами. Водночас окремі деталі щодо бюджету та умов виробництва різняться у публікаціях, тому точну собівартість стрічки незалежно підтвердити складно.

На старті прокату ситуація виглядала протилежною до майбутнього успіху. За повідомленнями ЗМІ, за перші десять днів фільм зібрав лише близько 7,7–10 тисяч юанів, а кількість проданих квитків вимірювалася сотнями. Після того як фрагменти мультфільму почали активно обговорювати в китайських соцмережах, користувачі стали поширювати кадри та жартівливі відгуки. Негативна реакція фактично перетворилася на безкоштовну рекламну кампанію: люди йшли в кіно вже не через позитивні рекомендації, а з цікавості перевірити, наскільки картина відповідає репутації, що склалася онлайн.

Одним із ключових моментів став різкий стрибок щоденних зборів. За наведеними у публікаціях даними, в один із понеділків «Ню Лай» заробив близько 8,2 млн юанів і залучив майже 300 тисяч глядачів. Сукупні збори після цього злетіли до понад 17 млн юанів за відповідний період підрахунку. Інші джерела наводять нижчу суму — понад 14,9 млн юанів, що пов’язано з різним часом оновлення прокатної статистики.

Сюжет мультфільму побудований навколо теляти, яке мріє вирости, досягти успіху та отримує підтримку своєї родини. Назва «Ню Лай» китайською записується як «牛来» і буквально може передаватися як «корова/бик приходить». У китайськомовному інформаційному просторі назва також стала приводом для жартів, оскільки її звучання можна пов’язувати з побажаннями сприятливого розвитку та фінансового зростання. Через це навколо стрічки виникли жарти про те, що її варто дивитися навіть інвесторам.

Окремий інтерес викликає сама естетика мультфільму. Користувачі критикували моделі персонажів, рухи, монтаж та загальну якість зображення, порівнюючи результат із аматорськими роботами. Водночас частина аудиторії сприйняла саме цю недосконалість як головну особливість «Ню Лай». Для таких глядачів похід у кіно став своєрідним інтернет-челенджем: спочатку вони бачили меми, потім хотіли перевірити їхню правдивість і вже після перегляду самі долучалися до обговорення.

Цей випадок демонструє незвичайний механізм вірусного кінопрокату, коли негативні відгуки не знижують інтерес, а, навпаки, стимулюють його. Подібний ефект уже траплявся з іншими фільмами, які ставали предметом мемів, однак «Ню Лай» вирізняється масштабом контрасту між майже нульовим стартом і стрімким зростанням каси. Водночас високі збори не означають, що глядачі масово вважають мультфільм якісним: значна частина квитків була придбана саме через цікавість до вірусного феномена.

Історія «Ню Лай» розгортається на тлі надзвичайно конкурентного китайського кіноринку, де великі анімаційні та голлівудські релізи мають значно більші маркетингові бюджети. Саме тому стрічка стала предметом дискусії не лише серед глядачів, а й у професійному середовищі: її успіх став прикладом того, як соціальні мережі можуть створити попит на продукт, який традиційна рекламна кампанія фактично не змогла б просунути.

Водночас навколо мультфільму з’явилися й альтернативні трактування. Деякі користувачі припускають, що надмірно незграбний стиль міг бути свідомим художнім прийомом, розрахованим на вірусність. Доказів такої маркетингової стратегії наразі немає, а доступні матеріали описують «Ню Лай» передусім як малобюджетний авторський проєкт. Тому версію про навмисне створення «настільки поганого, щоб стати популярним» варто сприймати саме як інтернет-теорію, а не встановлений факт.