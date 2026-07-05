NYT: Україна перетворила Крим на «гігантську мишоловку» для РФ

Україна останніми тижнями значно посилила удари по тимчасово окупованому Криму, змінивши характер бойових дій на півострові та ускладнивши логістику російських військ. Як повідомляє The New York Times 5 липня, серія атак по транспортній, енергетичній і військовій інфраструктурі призвела до зростання вразливості російської оборони та змусила окупаційні сили переглядати підходи до забезпечення своїх підрозділів.

За даними видання, яке проаналізувало супутникові знімки, відеозаписи та відкриті джерела, українські сили системно завдають ударів по мостах, автомобільних дорогах, позиціях протиповітряної оборони, радіолокаційних станціях, а також об’єктах паливної та енергетичної інфраструктури. Такі атаки ускладнюють перекидання військ і техніки, а також створюють додаткові проблеми із забезпеченням російських підрозділів на півострові.

У матеріалі зазначається, що Крим, який Росія тривалий час використовувала як головний логістичний вузол для угруповання військ на півдні України, поступово втрачає цю функцію. Пошкодження транспортних маршрутів та інфраструктури змушує російське командування дедалі більше покладатися на сухопутні шляхи постачання через окуповані території, які також перебувають під загрозою українських ударів.

Окрему увагу журналісти приділили ефективності української кампанії проти російської системи протиповітряної оборони. За інформацією, яку наводить видання, лише протягом червня українська сторона повідомляла про ураження 31 системи ППО та радіолокаційних комплексів. Військові експерти вважають, що масоване застосування безпілотників дозволяє виснажувати оборону противника та відкривати можливості для подальших ударів по стратегічних цілях.

Після послаблення російської протиповітряної оборони Україна, як зазначає The New York Times, змістила акцент на атаки по логістичних маршрутах. Удари по мостах, транспортних розв’язках, складах пального та інших об’єктах створюють труднощі для забезпечення військ, які дислокуються як у самому Криму, так і на південній ділянці фронту.

Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що нині на території Криму для російських військ практично «ніде сховатися». За його словами, українські сили отримали можливість уражати логістичні центри, аеродроми, командні пункти та інші військові об’єкти на всій території півострова, що суттєво змінює оперативну ситуацію.

Аналітики також звертають увагу, що зростання інтенсивності українських ударів уже вплинуло на тактику російських військ. Частина підрозділів на південному напрямку перейшла до більш оборонної моделі дій, намагаючись мінімізувати ризики втрати техніки, складів і командних пунктів. Водночас українська сторона продовжує змінювати способи застосування далекобійних засобів ураження та безпілотних систем, зберігаючи тиск на ключові військові й логістичні об’єкти.

У виданні підкреслюють, що ще на початку повномасштабної війни можливості України завдавати системних ударів по Криму були суттєво обмеженими. Зараз ситуація змінилася: українські сили дедалі частіше демонструють здатність уражати цілі на значній глибині, що, на думку експертів, впливає на баланс сил у Чорноморському регіоні та створює для Росії додаткові труднощі з утриманням військової інфраструктури на окупованому півострові.