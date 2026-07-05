NYT: Україна перетворила Крим на «гігантську мишоловку» для РФ
2026-05-07    107

NYT: Україна перетворила Крим на «гігантську мишоловку» для РФ

Україна останніми тижнями значно посилила удари по тимчасово окупованому Криму, змінивши характер бойових дій на півострові та ускладнивши логістику російських військ. Як повідомляє The New York Times 5 липня, серія атак по транспортній, енергетичній і військовій інфраструктурі призвела до зростання вразливості російської оборони та змусила окупаційні сили переглядати підходи до забезпечення своїх підрозділів.

За даними видання, яке проаналізувало супутникові знімки, відеозаписи та відкриті джерела, українські сили системно завдають ударів по мостах, автомобільних дорогах, позиціях протиповітряної оборони, радіолокаційних станціях, а також об’єктах паливної та енергетичної інфраструктури. Такі атаки ускладнюють перекидання військ і техніки, а також створюють додаткові проблеми із забезпеченням російських підрозділів на півострові.

У матеріалі зазначається, що Крим, який Росія тривалий час використовувала як головний логістичний вузол для угруповання військ на півдні України, поступово втрачає цю функцію. Пошкодження транспортних маршрутів та інфраструктури змушує російське командування дедалі більше покладатися на сухопутні шляхи постачання через окуповані території, які також перебувають під загрозою українських ударів.

Окрему увагу журналісти приділили ефективності української кампанії проти російської системи протиповітряної оборони. За інформацією, яку наводить видання, лише протягом червня українська сторона повідомляла про ураження 31 системи ППО та радіолокаційних комплексів. Військові експерти вважають, що масоване застосування безпілотників дозволяє виснажувати оборону противника та відкривати можливості для подальших ударів по стратегічних цілях.

Після послаблення російської протиповітряної оборони Україна, як зазначає The New York Times, змістила акцент на атаки по логістичних маршрутах. Удари по мостах, транспортних розв’язках, складах пального та інших об’єктах створюють труднощі для забезпечення військ, які дислокуються як у самому Криму, так і на південній ділянці фронту.

Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що нині на території Криму для російських військ практично «ніде сховатися». За його словами, українські сили отримали можливість уражати логістичні центри, аеродроми, командні пункти та інші військові об’єкти на всій території півострова, що суттєво змінює оперативну ситуацію.

Аналітики також звертають увагу, що зростання інтенсивності українських ударів уже вплинуло на тактику російських військ. Частина підрозділів на південному напрямку перейшла до більш оборонної моделі дій, намагаючись мінімізувати ризики втрати техніки, складів і командних пунктів. Водночас українська сторона продовжує змінювати способи застосування далекобійних засобів ураження та безпілотних систем, зберігаючи тиск на ключові військові й логістичні об’єкти.

У виданні підкреслюють, що ще на початку повномасштабної війни можливості України завдавати системних ударів по Криму були суттєво обмеженими. Зараз ситуація змінилася: українські сили дедалі частіше демонструють здатність уражати цілі на значній глибині, що, на думку експертів, впливає на баланс сил у Чорноморському регіоні та створює для Росії додаткові труднощі з утриманням військової інфраструктури на окупованому півострові.

The New York Times, безпілотники, Бен Годжес, війна в Україні, військова інфраструктура, військові аналітики, енергетична інфраструктура, ЗСУ, Крим, Кримський міст, логістика РФ, окупований Крим, ППО Росії, радіолокаційні станції, Росія, супутникові знімки, удари по Криму, Україна, фронт України, Чорне море
Останні новини
NYT: Україна перетворила Крим на «гігантську мишоловку» для РФ

NYT: Україна перетворила Крим на «гігантську мишоловку» для РФ
Україна останніми тижнями значно посилила удари по тимчасово окупованому Криму, читать далее
05-07, 10:55
Найочікуваніші ігри липня 2026 року: головні релізи місяця

Найочікуваніші ігри липня 2026 року: головні релізи місяця
Липень 2026 року, попри традиційне літнє затишшя на ігровому ринку, читать далее
05-07, 06:10
Франція мінімально перемогла Парагвай і вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Франція мінімально перемогла Парагвай і вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026
Збірна Франції в ніч на 5 липня здобула перемогу над читать далее
05-07, 06:04
Наталія Могилевська: біографія та цікаві факти про співачку

Наталія Могилевська: біографія та цікаві факти про співачку
Наталія Могилевська — українська співачка, телеведуча, продюсерка та акторка, яка читать далее
05-07, 05:59
Марокко розгромило Канаду та першим вийшло до чвертьфіналу ЧС-2026

Марокко розгромило Канаду та першим вийшло до чвертьфіналу ЧС-2026
Збірна Марокко стала першим чвертьфіналістом чемпіонату світу з футболу 2026 читать далее
05-07, 05:56
Василь Гунько: біографія та цікаві факти про військового і блогера

Василь Гунько: біографія та цікаві факти про військового і блогера
Василь Гунько — український військовослужбовець, блогер та автор контенту, який читать далее
04-07, 22:17
Чи може ТЦК зайти до квартири без дозволу: що каже закон

Чи може ТЦК зайти до квартири без дозволу: що каже закон
Питання повноважень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та читать далее
04-07, 22:14
Йожеф Сабо: біографія та цікаві факти про футболіста і тренера

Йожеф Сабо: біографія та цікаві факти про футболіста і тренера
Йожеф Сабо — один із найвідоміших українських футбольних тренерів та читать далее
04-07, 22:11
Анна Нетребко: біографія та цікаві факти про оперну співачку

Анна Нетребко: біографія та цікаві факти про оперну співачку
Анна Нетребко — одна з найвідоміших оперних співачок сучасності, яка читать далее
04-07, 22:09
Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону

Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону
Українська тенісистка Марта Костюк уперше у своїй кар'єрі пробилася до читать далее
04-07, 16:58
Яке церковне свято 5 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 5 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
5 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Афанасія читать далее
04-07, 16:25
Weekly Digest of Ukraine (June 28 – July 4, 2026): a brief overview of the week’s main events

Weekly Digest of Ukraine (June 28 – July 4, 2026): a brief overview of the week’s main events
The final week of June and the beginning of July читать далее
04-07, 16:17
Наука відкриває «темну матерію» їжі: ми досі не знаємо, як вона впливає на організм

Наука відкриває «темну матерію» їжі: ми досі не знаємо, як вона впливає на організм
Попри десятиліття досліджень у сфері харчування, науковці досі не можуть читать далее
04-07, 10:32
Epic Games Store безкоштовно роздає гру 18+ з живими акторами

Epic Games Store безкоштовно роздає гру 18+ з живими акторами
Магазин Epic Games Store запустив нову безкоштовну роздачу, в рамках читать далее
04-07, 10:29
Італія пропонує змінити заяву НАТО щодо допомоги Україні у 2027 році

Італія пропонує змінити заяву НАТО щодо допомоги Україні у 2027 році
Італія виступила з пропозицією змінити проєкт підсумкової декларації саміту НАТО, читать далее
04-07, 10:24
Прем’єр Молдови Александру Мунтяну несподівано подав у відставку

Прем’єр Молдови Александру Мунтяну несподівано подав у відставку
Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну 3 липня оголосив про відставку з читать далее
04-07, 10:22
У Росії розбився ударний Ка-52

У Росії розбився ударний Ка-52
У Росії розбився ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор», який активно використовується читать далее
04-07, 10:20
Путін наказав продовжити масовані удари по Україні

Путін наказав продовжити масовані удари по Україні
Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність продовження масованих ударів читать далее
04-07, 10:18
ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8

ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8
Після завершення всіх матчів 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 остаточно сформувалася читать далее
04-07, 10:10
Колумбія мінімально переграла Гану та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Колумбія мінімально переграла Гану та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Колумбії здобула перемогу над Ганою з рахунком 1:0 у читать далее
04-07, 10:09
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026