NVIDIA відмовилася від випуску RTX 5080 із 24 ГБ пам’яті

NVIDIA, за даними галузевих інсайдерів, відмовилася від планів випустити відеокарту GeForce RTX 5080 із 24 ГБ відеопам’яті. Про перегляд конфігурації моделі стало відомо 12 листопада 2026 року після появи повідомлень на китайському ресурсі Board Channels. Якщо ця інформація підтвердиться, RTX 5080 залишиться доступною у версії з 16 ГБ пам’яті GDDR7.

За даними джерел Board Channels, виробник вирішив не запускати модифікацію зі збільшеним обсягом відеопам’яті. Замість 24 ГБ, для яких раніше обговорювали використання дорожчих мікросхем місткістю 3 ГБ кожна, стандартна RTX 5080 збереже 16 ГБ GDDR7 із модулями по 2 ГБ.

Інформація про можливу появу RTX 5080 із 24 ГБ пам’яті поширилася ще в жовтні 2026 року. Тоді обговорювалися зміни у виробничих пріоритетах NVIDIA на тлі повідомлень про можливе припинення випуску флагманської GeForce RTX 5090. У галузі припускали, що компанія може перерозподілити виробничі ресурси на користь серверних прискорювачів, попит на які пов’язаний із розвитком штучного інтелекту.

Згодом NVIDIA спростувала повідомлення про скасування RTX 5090. Водночас це не дало відповіді на питання щодо перспектив RTX 5080 із 24 ГБ відеопам’яті. Нова інформація від інсайдерів свідчить, що саме ця модифікація могла бути виключена з планів виробника.

Спочатку вихід RTX 5080 із 24 ГБ пам’яті очікували в грудні 2026 року або пізніше, у січні 2027-го. Однак, за повідомленнями джерел, NVIDIA не передала партнерам необхідну документацію для виробництва такої версії. Учасники ринку очікували отримати відповідні матеріали до кінця жовтня. Їх відсутність розцінили як ознаку того, що запуск модифікації переглянули або скасували.

Офіційного підтвердження від NVIDIA щодо відмови від RTX 5080 на 24 ГБ наразі немає. Компанія також не оголошувала про дату виходу такої моделі, її ціну або остаточні технічні характеристики. Тому інформація про скасування базується на витоках, а не на публічному рішенні виробника.

Відсутність версії з 24 ГБ може мати значення для користувачів, які розраховували на більший обсяг відеопам’яті без переходу до дорожчої флагманської моделі. Додаткова пам’ять особливо важлива для роботи з великими графічними проєктами, складними 3D-сценами, локальними моделями штучного інтелекту та іграми з високою роздільною здатністю текстур. Водночас сам обсяг пам’яті не визначає продуктивність відеокарти: на неї також впливають архітектура графічного процесора, пропускна здатність пам’яті та обчислювальні можливості.

Лінійка GeForce RTX 50 побудована на архітектурі Blackwell. NVIDIA позиціонує ці відеокарти як рішення для ігор із трасуванням променів, технологій масштабування зображення та завдань із використанням штучного інтелекту. RTX 5080 належить до високопродуктивного сегмента, але поступається за позиціонуванням флагманській RTX 5090. Подальша доля можливої модифікації на 24 ГБ залежатиме від офіційних рішень компанії та підтвердження інформації від її виробничих партнерів.