Американська технологічна компанія Nvidia 23 листопада оголосила про негайне повернення співзасновника Дженсена Хуанга на посади президента, генерального директора та члена ради директорів. Рішення одностайно ухвалила рада компанії після консультацій із Хуангом та представниками уряду США. Про це йдеться в офіційній заяві Nvidia, оприлюдненій у понеділок.

Повернення керівника відбулося менш ніж через два тижні після його відставки. 12 листопада рада директорів прийняла заяву Хуанга про звільнення, а тимчасове керівництво компанією передала фінансовій директорці Колетт Кресс.

Тоді Nvidia повідомляла, що розпочинає пошук постійного наступника. Однак уже 23 листопада компанія змінила попереднє рішення та повернула співзасновника до керівництва.

Голова ради директорів Харві Джонс заявив, що після серії зустрічей і обговорень рада переконалася у відвертості Хуанга та його здатності очолювати компанію. За його словами, під час ухвалення рішення директори отримали інформацію від високопосадовців уряду США.

У компанії заявили, що на підставі отриманих відомостей не вбачають ризику для національної безпеки в поверненні Хуанга. Джонс також зазначив, що вважає його кандидатуру найкращою для подальшого розвитку Nvidia та захисту інтересів акціонерів, співробітників і партнерів.

Сам Хуанг подякував раді директорів за довіру та заявив про готовність повернутися до роботи. Він назвав можливість знову очолити Nvidia великою відповідальністю та наголосив на важливості компанії для розвитку нової промислової епохи.

Колетт Кресс після кадрового рішення продовжить працювати фінансовою директоркою. Вона виконувала обов’язки тимчасової керівниці після відставки Хуанга. Голова ради Харві Джонс також збереже свою посаду.

Причиною попередньої відставки стали повідомлення про особисті стосунки Хуанга, зокрема про його можливий зв’язок із бізнесвумен, яку американські структури підозрювали у співпраці з китайською розвідкою. Пекін заперечував такі звинувачення. Саме поєднання особистої історії з питаннями національної безпеки стало одним із чинників, які привернули увагу американських політиків та інвесторів.

У Nvidia повідомили, що внутрішнє розслідування щодо можливих спроб іноземної розвідки вплинути на Хуанга триватиме. Для його проведення рада директорів створила комітет, до складу якого входять незалежні директори. Комітет залучив зовнішніх юридичних консультантів.

Хуанг підтримує розслідування та погодився співпрацювати з його учасниками. Компанія не оголосила про завершення перевірки, тому повернення керівника не означає закриття всіх питань, пов’язаних із попереднім скандалом.

Окремо Nvidia створила комітет із питань національної безпеки та експортного контролю. Він має контролювати дотримання торговельних обмежень, оцінювати ризики для безпеки та стежити за виконанням вимог щодо експорту технологічної продукції.

Крім того, компанія розпочала пошук директора з комплаєнсу, який відповідатиме за контроль дотримання законодавчих і регуляторних вимог. Ця посада має підпорядковуватися комітету з питань призначень і корпоративного управління ради директорів.

Рішення про повернення Хуанга відбулося на тлі уваги американської влади до експорту передових графічних процесорів до Китаю. Nvidia є одним із ключових постачальників чипів, які використовуються для навчання та роботи великих моделей штучного інтелекту. Через стратегічне значення таких технологій американська влада обмежує постачання окремих категорій продукції китайським замовникам.

Президент США Дональд Трамп раніше публічно закликав раду Nvidia повернути Хуанга на керівну посаду. Після оголошення рішення він заявив, що американський уряд не має доказів протиправних дій Хуанга або того, що його повернення створює загрозу національній безпеці. Водночас Трамп закликав компанію продовжувати перевірки щодо дотримання експортних правил.

Після повідомлення про поновлення Хуанга акції Nvidia під час попередніх торгів зросли більш ніж на 30%. Інвестори позитивно відреагували на завершення невизначеності щодо керівництва компанії. Водночас біржова реакція не усуває ризиків, пов’язаних із розслідуваннями та міжнародними обмеженнями на торгівлю технологіями.

Дженсен Хуанг заснував Nvidia у 1993 році разом із Крісом Малаховскі та Кертісом Пріемом. Компанія спочатку спеціалізувалася на графічних процесорах для комп’ютерів та ігрової індустрії, а згодом стала одним із головних постачальників обчислювальних прискорювачів для центрів обробки даних і систем штучного інтелекту.

Його повернення відновлює попередню модель управління компанією, але не знімає питань щодо корпоративного контролю, експортної політики та захисту технологій від іноземного впливу. Подальші висновки незалежного комітету та результати державних перевірок можуть визначити наступні кроки Nvidia у сфері комплаєнсу та міжнародної торгівлі.