Новим членам ЄС можуть тимчасово обмежити право голосу

Низка країн Європейського Союзу підготувала ініціативу, яка передбачає тимчасове обмеження права голосу для нових держав-членів ЄС у деяких ключових питаннях. Документ розробили Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург на тлі дискусій про майбутнє розширення Євросоюзу, зокрема щодо України та Молдови. Про це повідомляє Reuters із посиланням на проєкт пропозицій, який обговорюється серед держав-членів об’єднання.

В тему: ЄС готується відкрити перший кластер переговорів з Україною

Ініціатива стосується сфер, де рішення в Європейському Союзі ухвалюються виключно за одностайної підтримки всіх країн. Йдеться насамперед про питання розширення ЄС, формування багаторічного бюджету, зовнішньої політики, санкційних механізмів та окремих напрямів безпекового співробітництва. Автори пропозиції вважають, що зі збільшенням кількості членів ризик блокування важливих рішень може зрости, що ускладнить функціонування європейських інституцій.

Згідно з документом, нові держави-члени можуть отримувати повний обсяг повноважень поступово. Упродовж певного перехідного періоду їхня участь у голосуванні щодо окремих питань може бути обмежена. Конкретна тривалість такого механізму наразі не визначена та залишається предметом подальших консультацій між урядами країн ЄС.

Окрім змін у процедурі ухвалення рішень, ініціатива передбачає створення нового механізму моніторингу для держав-членів. Його завданням стане регулярна оцінка дотримання демократичних принципів, незалежності судової системи, свободи медіа та інших базових стандартів, які лежать в основі європейського права.

Документ також пропонує посилити інструменти контролю за верховенством права. У випадках виявлення системних порушень передбачається можливість застосування спеціальних процедур реагування. Таким чином країни ЄС прагнуть уникнути ситуацій, коли окремі держави після вступу відходять від демократичних норм або використовують право вето для блокування рішень, що мають стратегічне значення для всього Союзу.

Питання реформування механізмів ухвалення рішень стало особливо актуальним після початку масштабного процесу підготовки до нового розширення Євросоюзу. Європейські інституції неодноразово наголошували, що вступ України, Молдови та держав Західних Балкан потребуватиме адаптації внутрішньої структури об’єднання. Зараз ЄС налічує 27 держав-членів, а після майбутнього розширення кількість учасників може суттєво зрости.

Дискусія щодо змін відбувається на тлі активізації переговорного процесу між Європейським Союзом та країнами-кандидатами. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що найближчим часом планується відкриття першого переговорного кластера щодо членства в ЄС для України та Молдови. Цей етап вважається одним із ключових кроків на шляху до повноцінної інтеграції обох держав до європейської спільноти.

Для України можливі зміни не означають перегляду статусу кандидата чи уповільнення переговорів про вступ. Ініціатива стосується загальних правил функціонування майбутнього розширеного Євросоюзу та покликана забезпечити його ефективність після приєднання нових учасників. Водночас запропоновані механізми можуть стати предметом тривалих переговорів між нинішніми членами ЄС та державами-кандидатами.

Остаточне рішення щодо впровадження нових правил ще не ухвалене. Для реалізації подібних змін знадобиться політичний консенсус серед країн-членів та погодження відповідних юридичних механізмів на рівні європейських інституцій. Обговорення може тривати протягом наступних років паралельно з процесом розширення Європейського Союзу.