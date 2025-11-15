Новий законопроект: кримінальна відповідальність для ТЦК за порушення мобілізації

Рада готує новий закон: кримінальна відповідальність до 8 років для військовослужбовців ТЦК та ВЛК за порушення мобілізації. Про це заявила депутат Юлія Яцик.

▪️Умисне порушення порядку проведення медичного огляду, що призвело до призову громадянина, який має відстрочку за станом здоров’я, каратиметься позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. В умовах воєнного стану покарання зростає до 3–8 років позбавлення волі.

▪️Призов на військову службу осіб, які мають відстрочку або бронювання, в умовах воєнного стану каратиметься позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Також планується прирівняти керівників та членів ВЛК до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, що дозволить карати їх за незаконне збагачення.

Набуття ними активів, що перевищують законні доходи більш ніж на 9 мільйонів гривень, вважатиметься кримінальним правопорушенням із покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.