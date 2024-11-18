Новий закон про МСЕК: про що йдеться у законі №11225
2024-18-11    552

Новий закон про МСЕК: про що йдеться у законі №11225

Президент України підписав закон щодо МСЕК, який надає право Кабміну встановлювати умови для проведення дистанційних засідань МСЕК (законопроект 11225).

Перелік підстав, за яких засідання МСЕК проводяться в дистанційному форматі або організовуються виїзні засідання МСЕК, або рішення МСЕК приймаються заочно, визначається Кабміном.

▪️Під час проведення експертизи на засіданні МСЕК за заявою особи може бути присутній її адвокат, законний представник або представник за довіреністю, та/або лікар або фахівець з реабілітації у сфері охорони здоров’я, участь якого особа забезпечує самостійно.

▪️Особа, її адвокат, законний представник або представник за довіреністю має право за допомогою власних технічних засобів здійснити фотофіксацію документів, що формуються МСЕК в рамках розгляду справи особи.

▪️У разі незгоди з рішенням МСЕК першого рівня особа має право подати протягом одного місяця після одержання висновку письмову скаргу до МСЕК другого рівня.

▪️Рішення МСЕК другого рівня може бути оскаржено протягом одного місяця до органу, визначеного МОЗ.

▪️Рішення МСЕК другого рівня може бути скасовано в рамках оскарження в МСЕК вищого рівня.

закон 11225, МСЕК
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