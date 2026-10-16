Новий Tesla Roadster виконав переворот у повітрі під час презентації

Tesla презентувала новий електричний спорткар Roadster, який, за заявленими характеристиками, здатний розганятися до 97 км/год за 0,81 секунди, розвивати швидкість понад 370 км/год і долати більш як 480 км на одному заряді. Під час демонстрації автомобіль виконав трюк із переворотом у повітрі та перелетів перешкоду. Початок серійного виробництва моделі запланований на 2028 рік.

Під час презентації Roadster продемонстрував маневри, які виходять за межі звичайних можливостей серійних легкових автомобілів. Машина проїхала догори колесами, після чого перелетіла перешкоду, виконавши переворот у повітрі. Однак сама демонстрація не дає змоги встановити, які саме технічні системи забезпечили виконання трюку та чи буде така функція доступна покупцям серійної версії.

Заявлений розгін до 97 км/год, або 60 миль/год, за 0,81 секунди є однією з головних характеристик нового спорткара. Такий показник означав би надзвичайно високе прискорення для дорожнього автомобіля. Для оцінювання результату важливі умови випробування, тип шин, стан покриття та використання додаткових систем прискорення. Без оприлюдненого протоколу незалежних випробувань заявлену динаміку не можна вважати підтвердженим результатом серійної машини.

Максимальну швидкість Roadster виробник заявляє на рівні понад 370 км/год. Запас ходу має перевищувати 480 км на одному заряді. Ці параметри характеризують дві різні сторони спортивного електромобіля: здатність рухатися на високій швидкості та можливість долати значні відстані без підзаряджання. Водночас реальний пробіг залежатиме від швидкості, температури повітря, стилю керування та інших умов експлуатації.

Високі швидкісні характеристики створюють додаткові вимоги до конструкції автомобіля. Для руху на швидкостях понад 300 км/год важливими є аеродинамічна стабільність, ефективність гальм, зчеплення шин із дорогою та відведення тепла від силової установки. Електромобілю також потрібна система керування температурою акумулятора, здатна витримувати значні навантаження під час інтенсивного прискорення. Детальні технічні характеристики нового Roadster, зокрема ємність батареї, потужність двигунів і масу автомобіля, у наведених даних не зазначено.

Початок серійного виробництва запланований на 2028 рік. Отже, між презентацією та виходом автомобіля на ринок залишається час для доведення конструкції, випробувань і підготовки виробничих процесів. До запуску серії характеристики можуть змінитися, а фактичні строки початку випуску залежатимуть від готовності моделі та виробничих потужностей. Інформації про остаточну комплектацію, ціну й графік постачання покупцям у наданих відомостях немає.

Roadster орієнтований на сегмент високопродуктивних спортивних автомобілів, де виробники конкурують не лише за прискорення та максимальну швидкість, а й за керованість, технології та запас ходу. Для Tesla ця модель має продемонструвати можливості електричної силової установки в автомобілі, створеному насамперед для динамічної їзди. Водночас комерційний результат залежатиме від того, наскільки заявлені показники відповідатимуть характеристикам серійної версії та яку ціну компанія встановить для покупців.

Поточна презентація стала черговим етапом багаторічної історії розробки нового Roadster. Tesla вперше представила концепцію другого покоління моделі у 2017 році, а початкові плани передбачали вихід автомобіля на ринок раніше. Виробництво неодноразово відкладали, і тепер компанія орієнтується на 2028 рік.

Показані повітряні маневри пов’язують із використанням технологій, розроблених за участю SpaceX: автомобіль продемонстрував роботу рушійних систем і механізму, який утримував його на вигнутій поверхні в перевернутому положенні. Водночас демонстраційний прототип не підтверджує, що всі ці можливості збережуться в автомобілях для покупців. Остаточні характеристики, умови використання таких систем і відповідність серійної моделі вимогам безпеки залишаються відкритими питаннями.