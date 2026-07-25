Новий сплеск інтересу до Мерилін Монро: чому її феномен досі вивчають
2026-25-07    113

Новий сплеск інтересу до Мерилін Монро: чому її феномен досі вивчають

У світі знову зростає інтерес до постаті Мерилін Монро на тлі нових досліджень культурної спадщини Голлівуду, розвитку цифрових архівів і популярності документальних проєктів про історію кіно. Для кіноманів, істориків культури та дослідників масової культури ця тема залишається актуальною, адже образ акторки продовжує впливати на сучасну індустрію розваг. Більше про маловідомі сторінки її життя можна дізнатися у біографічному матеріалі.

Експерти зазначають, що за понад шість десятиліть після смерті Монро її ім’я не втратило комерційної та культурної цінності. За оцінками аналітиків ринку інтелектуальної власності, бренд Marilyn Monroe продовжує приносити мільйони доларів доходу від ліцензування фотографій, сувенірної продукції, реклами та використання образу у модній індустрії. Її впізнаваність залишається однією з найвищих серед зірок класичного Голлівуду.

Останніми роками міжнародні музеї, кіноархіви та аукціонні будинки регулярно представляють відреставровані фотографії, особисті речі акторки та документи, які допомагають історикам точніше відтворити її біографію. Зростає також кількість академічних досліджень, присвячених тому, як Голлівуд середини ХХ століття формував публічний образ знаменитостей і як цей механізм впливає на сучасну культуру соціальних мереж.

Кінокритики наголошують, що Монро стала одним із перших глобальних медіасимволів, чия популярність значною мірою будувалася завдяки фотографії, телебаченню та міжнародному прокату фільмів. Саме у 1950-х роках Голлівуд активно освоював нові рекламні технології, а студії вкладали значні ресурси у просування своїх зірок на світовому ринку.

Популярність акторки підтримують і сучасні стримінгові платформи, які регулярно поповнюють каталоги класичними американськими фільмами. Молоде покоління знайомиться з її творчістю не лише через художні стрічки, а й завдяки документальним фільмам, біографічним книгам, виставкам та цифровим колекціям архівних матеріалів.

Історики культури вважають, що феномен Монро полягає не лише у її кар’єрі, а й у тому, як змінюється суспільне ставлення до історичних постатей. Якщо раніше увага була зосереджена переважно на її сценічному образі, то сьогодні дослідники дедалі більше аналізують умови роботи акторок у Голлівуді, психологічний тиск слави, нерівність у кіноіндустрії та вплив масової культури на приватне життя знаменитостей.

Фахівці також відзначають, що інтерес до легендарних акторів різко зростає після появи нових архівних матеріалів або ювілейних дат. Такі події стимулюють перевидання книг, відкриття тематичних експозицій і проведення міжнародних конференцій, присвячених історії кінематографа. У результаті Мерилін Монро залишається не лише символом американського кіно, а й важливим об’єктом дослідження для істориків, соціологів і культурологів.

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