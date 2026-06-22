Новий порядок видачі паспортів для уродженців окупованих територій викликав критику правозахисників
2026-22-06    144

Новий порядок видачі паспортів для уродженців окупованих територій викликав критику правозахисників

Кримська правозахисна група висловила критику щодо нового механізму оформлення українських паспортів для громадян, які народилися на тимчасово окупованих територіях. Дискусія навколо процедури загострилася після того, як стало відомо, що для отримання документів таким особам пропонується спочатку оформити посвідчення особи в дипломатичних установах визначених країн, в’їхати з ним в Україну, а вже потім проходити процедуру отримання паспорта громадянина України.

Правозахисники заявляють, що новий порядок фактично покладає додатковий тягар на людей, які вже постраждали від наслідків російської окупації. На їхню думку, місце народження не повинно ставати підставою для додаткових обмежень під час реалізації права на громадянство та отримання документів, які посвідчують особу.

У Кримській правозахисній групі звертають увагу на складність запропонованого алгоритму. За їхніми оцінками, громадянам необхідно буде самостійно організовувати виїзд до однієї з визначених держав, збирати пакет документів, які в багатьох випадках можуть бути втрачені або недоступні через окупацію, а також проходити додаткові етапи перевірки. Окремі процедури можуть передбачати залучення свідків для підтвердження особи та очікування на рішення протягом кількох тижнів або навіть місяців.

Представники правозахисної організації вважають, що адміністративний механізм може створювати нерівні умови для різних категорій громадян України. Особливо це стосується мешканців тимчасово окупованих територій, які через безпекові, фінансові або логістичні причини не мають можливості швидко виїхати до третіх країн для проходження відповідних процедур.

Критики нововведення також посилаються на міжнародні норми щодо права на громадянство та недопущення дискримінації. На їхню думку, додаткові бар’єри можуть розглядатися як непряме обмеження доступу до документів для окремої категорії громадян. В організації наголошують, що люди, які опинилися під окупацією, не повинні нести відповідальність за обставини, які виникли внаслідок збройної агресії та втрати державного контролю над частиною території.

Питання документування громадян з окупованих територій залишається одним із найбільш чутливих після початку російської агресії проти України. Після окупації Криму у 2014 році та подальших бойових дій на сході країни значна кількість людей зіткнулася з труднощами під час оформлення або відновлення документів, підтвердження громадянства та реєстрації актів цивільного стану.

На тлі повномасштабної війни проблема набула додаткової актуальності через збільшення кількості громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або були змушені залишити свої домівки. Водночас українська влада продовжує шукати механізми ідентифікації осіб та підтвердження їхнього громадянства з урахуванням вимог безпеки, міграційного законодавства та міжнародних зобов’язань держави.

Офіційної реакції уповноважених державних органів на зауваження правозахисників щодо відповідності нової процедури міжнародним стандартам наразі не оприлюднено. Експерти очікують подальшого обговорення механізму за участю представників держави, правозахисних організацій та міжнародних партнерів, які працюють у сфері захисту прав людини та підтримки громадян з тимчасово окупованих територій.

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